从国民失踪到宣布遇害的三天里，“大韩民国”在哪里？. September. 26, 2020 07:37. . 一名担任海洋水产部公务员的韩国国民在西部海域失踪，直到军方公布朝鲜史无前例的暴行为止，整整花了三天时间。从他的失踪到死亡共34个小时，特别是直到朝鲜军队发现他并将其枪杀并焚烧为止，6个小时里，韩国军警虽然掌握了朝鲜的动向，但并没有采取任何措施。而且，青瓦台在接到这一野蛮行径报告后，在应对方面也迟误了1天半、36个小时。据说，文在寅总统得到报告也是在10个小时之后。 韩国政府和军队表现出的应对态度，提出了一个根本性的问题：国家的作用到底是什么？对于“是否放弃了守护国民生命和安全这一国家最优先责任”的提问，政府会做出怎样的回答呢？政府虽然表示，“因为是谍报水平，所以首先要确认事实”，“没想到会犯下这种暴行”，但政府所做的一切，只是失踪后动员军警进行搜索工作，并在暴行19小时后发去电话通知“询问”朝鲜。 对政府这种无异于袖手旁观的应对态度的疑问，最终只能朝向总统。据说，对于深夜召开部长会议的事件，文在寅总统完全不知情，度过了一个晚上。因此，在野党要求文在寅立即表明自己的行踪，并将之与前任总统的“‘世越’号7小时”相比较，也难怪要怀疑他是不是想以总统的不知情来回避各种争议。而且，文在寅总统在接到报告后还若无其事地观看了文化演出。 政府安逸的态度与从该事件首次为媒体所知时开始突出的“试图越境北上的可能性”不无关系。泄露谁都难以断定的推测性谍报，只能是出于减轻我国国民遭受悲惨死亡的意义、回避事实上放任责任的意图。就算万一属实，韩国也不能等和把“脱北者”视为叛徒的朝鲜政权一样行事，政府的保护职责也不会因此变轻变重。 此次朝鲜野蛮行径再次证明了金正恩政权的野蛮本质。就算总统、政府和军队为了保护国民的生命安全，忠实地进行了应对，发挥了应有的作用，说不定我国国民遭受的惨酷结局也不会发生巨大的变化。但至少，国民可以从大韩民国的表现中，让自己的惨淡心情得到些许的安慰。

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