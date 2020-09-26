导致梅雨季过长的原因. September. 26, 2020 07:37. . 韩国唯一的极地破冰研究船“Araon”号结束了第11次北极航行，本月14日回国。据Araon号研究员们称，8月初北极海的太平洋方向入口——楚科奇海的海冰几乎在以可以用肉眼确认的程度消融。通过人造卫星也可以确认这一点。可能正因如此，今年7月北极海冰面积达到了有人工卫星观测以来的最小规模。 事实上，这种现象正在全世界范围内广泛地发生。据英国利兹大学和爱丁堡大学等共同研究的结果显示，从1994年到2017年的23年间，由于气候变化，在两极地区、格陵兰岛、安第斯山脉、喜马拉雅山脉等地消失的冰量达28万亿吨以上。 很多冰块融化时，很多人很容易首先想到海平面上升所引发的问题。但这只是北极海冰融化后发生的诸多问题中的一部分。一般来说，冰块能反射太阳光，起到调节地球气温、稳定大气的作用，调节地球温度。冰块消失后，自然会露出大海和土壤，他们吸收的热度远胜于冰块。因此，随着地球表面冰面积的减少，地球自身调节温度的能力也随之减少，因此，全球变暖现象将加速，这再次导致冰面积随之减少的恶性循环。 问题是，迄今为止一直隔岸观火的极地冰川缩小问题已开始对韩国产生直接影响。气象学家们分析，今年夏天让全国国民郁闷的漫长梅雨天气，是受北极冰川减少的影响而发生的气象异变。喷气流阻止北极的冷空气飘到韩半岛所在的中纬度，使北极周围像圆形一样旋转。但是，随着北极气温的升高，与中纬度地区的气温差将减少，喷气流将减弱。就是说，如果喷气流减弱，像长而又长的今年梅雨季节一样，冷空气和热空气将长时间停留在同一个地方。另外，气象学家们还警告，因北极冰川减少发生的气象异变，不一定是以漫长的雨季形态出现，也有可能以可吸入颗粒物、史无前例的高温等多种形式出现。 未来更为暗淡。据英国南极自然环境研究所上个月在科学杂志《自然气候变化》上发表的论文，北极冰川可能在短短15年内全部融化。在这种情况下，我们也许要生活在异常气候日常化的时代。 我们要做的，不仅是应对海平面上升等单纯从冰层融化现象中发生的零星事件，还要持续关注由此衍生的多种影响。首先要在日常生活中实践减少不必要的用电等，将其生活化。如果不抓紧时间，我们生活的这个地球在未来会充斥异常气候，后代们也许会承受比现在更大的痛苦。我们与地球是命运共同体。

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