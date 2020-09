夹杂生活噪音的反复旋律... 抚摸渴求抚慰、平稳的世态. September. 26, 2020 07:37. by 林熙允记者 imi@donga.com. 闭上眼睛感觉像是漆黑的茫茫大海。从接近水平线程度的远处看完全看不出来的小灯泡灯光,一个个地闪烁不定。其实是小巧玲珑的电子合成器音响。一瞬间,围绕我周围的物理性日常生活变得遥遥无期,像临死体验一样平静的气息像冬天的毯子一样包裹着身心。 这是对创作歌手Lucid Fall(曹润硕)在优兔上独家公开的13分33秒的新歌《Moment in Love》的欣赏。默默无闻的一个月之后点击量超过了1万次。这是济州生长的真橘树和人类Lucid Fall共同演奏的结果。网民们纷纷留言称“真神奇,好漂亮”、“感觉真的在森林里一样”、“从今天开始,作为我的睡眠曲”等。 最近记者电话采访了Lucid Fall,他解释说:“在花盆里装的真橘幼树上安装了传感器,接收了电信号后,把它们与模块电子合成器、电脑虚拟乐器连接起来进行了工作。”Lucid Fall打算在今年年末推出包括《Moment in Love》在内的4首具有氛围音乐(ambient music,又称背景音乐或环境音乐)倾向的歌曲等多首歌曲的新专辑,以LP唱片形式发行。 不加过滤地播放削铅笔的声音等生活噪音的ASMR(自发性知觉经络反应)大受欢迎,最近氛围音乐也再次受到关注。氛围音乐乍听起来像是不断地重复无秩序的音符,但是从音乐创作这一点来看,与ASMR完全不同。之前被称为“环境音乐”这一陌生翻译语,非常长且无聊的实验音乐,被极少数狂热爱好者所消费。但是这种音乐与播放时间没有限制的视频平台环境、寻找平静的安慰内容的世态相吻合,正在准备向大众文化靠近。 氛围音乐给人的第一印象是“舒适”或“无聊”。1978年推出专辑《Ambient 1: Music for Airports》插上旗帜的英国音乐人布莱恩•伊诺是现代氛围音乐时代的先驱者。之后出现了哈罗德•伯德、Apex Twin、Oneohtrix Point Never等多种音乐家,还变型为具有一定节奏的“氛围浩室舞曲(Ambient House)”,填补了伦敦舞蹈俱乐部的休息室。 近来,马克思•里希特、约翰•约翰逊、奥拉维尔•阿尔特纳尔茨、尼尔斯•普拉姆等大量利用氛围元素的这些人打破了古典音乐和大众音乐的界限,作为电影音乐作曲家也备受瞩目。 在国内,以小俱乐部为中心每年也单独举行几次“氛围派对(Ambient Party)”。20、30多岁的韩国年轻音乐家也接连出现。 20多岁女性二人组“Salamanda”还出演了英国“NTS广播”,在国内外获得了很高的人气。专攻古典作曲的成员Manda(本名张艺珍•27岁)表示:“喜欢(美国极简主义音乐家)史蒂夫•莱西,曾以舞蹈音乐DJ的身份活动,去年组建了组合。从脱离典型性的美、提供脱离复杂社会的精神空间方面来看,氛围音乐时刻都在彰显其魅力。” 氛围音乐家经常录制生活杂音或工业噪音,作为音乐的素材使用。Salamanda还录制了首尔圣水洞的工地噪音、蚕室或麻浦的鸟叫声等,并将这些声音通过音乐软件“氛围直播(Ambient Live)”变形使用。 去年出道的20多岁男子二人组“Hosoo”的必备品是便携式录音机。成员边雄秀、白浩铉说:“连波涛声和雨声都录下来,利用‘Granola’这一软件用手指触摸iPad,直观地制作音乐。” 氛围音乐的优点是,即使是一模一样的歌曲,听的人也会感受到不同的情感,解释亦是无限开放的。因为没有什么特别的歌词,而且和声脚本也比较宽松。 最近记者通过电子邮件采访了英国哈德斯菲尔德大学的蒙蒂•阿德金斯(实验音乐作曲家•氛围音乐专家),他表示:“(电子合成器等)其他类型的背景音乐如果消除音乐中的疑虑和不确定性,氛围就会保持这种状态,刺激听者的环境。虽然无心听也行,但如果集中欣赏,就会发现最单纯的(音乐)创意的复杂性。”

한국어