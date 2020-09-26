孙兴慜连续两场比赛取得3个及以上攻击点，上演“个人秀”. September. 26, 2020 07:38. by 兪載泳 elegant@donga.com. 托特纳姆热刺队的孙兴慜(28岁•照片)连续两场比赛都取得3个及以上的攻击点(进球或助攻)，上演了华丽的个人秀。 孙兴慜25日在北马其顿斯科普里的托多尔普罗埃斯基国家体育场举行的2020~2021赛季欧洲足球联盟(UEFA)欧洲联赛第3轮预选赛与斯肯迪亚队的比赛中首发出场，攻入1球并助攻2次，帮助球队以3比1获胜。因此，托特纳姆热刺队进入了通往欧洲联赛正赛阶段的最后关口—决胜赛。 孙兴慜继20日在与南安普敦队的英超第2轮比赛中攻入个人职业生涯单场最多的4粒进球之后，当天又凭借进球和助攻参与了球队的所有进球。孙兴慜连续两场比赛取得3个及以上攻击点，这在他的职业生涯中尚属首次。孙兴慜虽然在赛季初的两场比赛中表现平平，但他在最近两场比赛中攻入5球并助攻2次，表现非常出色。 孙兴慜在与南安普敦队的比赛中作为左前锋首发出场，得到中锋哈里•凯恩送上的4次助攻，当天他在4-2-3-1阵型中以突前前锋身份出场，像凯恩一样通过与中场球员和二线攻击手的传球配合，向左右两边展开了进攻。担任左右边锋的埃里克•拉梅拉和史蒂文•贝尔温相互之间不断换位，与孙兴慜配合默契。 上半场第5分钟，孙兴慜在对方禁区左侧接队友传球后，虽然被对方3名防守队员围住，但凭借绝妙的控球能力，晃过对方后，将球传给在对方空档的拉梅拉，后者帮助球队首开记录。之前位于防守后面的4名防守队员也把目光放在孙兴慜的动作上，完全错过了拉梅拉。 在下半场第25分钟，在双方1比1战平的情况下，他凭借准确的跑位抓住机会打进了制胜一球。在对方守门员扑出突破右侧空间的卢卡斯•莫拉的射门后，孙兴慜抓住二点机会，用右脚射门得分。下半场第35分钟，他在左路用一记精准的左脚传中准确地找到了下半场替补上场的队友凯恩，后者帮助球队再进一球。孙兴慜和凯恩在两场比赛中互相为对方送上助攻，两人笑逐颜开。 英国广播公司(BBC)对孙兴慜极为推崇，“这是一次有品格的活跃表现。(孙)在托特纳姆热刺队是无法估价的球员。”英国镜报也通过官方社交网络服务(SNS)频道称赞说：“穆里尼奥主教练应该再次感谢孙兴慜。”孙兴慜在本赛季的4场比赛中都打满了90分钟，他将在27日与纽卡斯尔联队进行的英超第3轮主场比赛中，向连续3场比赛进球发起挑战。

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