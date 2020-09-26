普京与纳瓦利尼……在“诺贝尔奖大桥”上遇到的宿敌. September. 26, 2020 07:38. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 俄罗斯总统普京（68岁）和他的政敌、前俄罗斯进步党党首阿列克谢·纳瓦利尼（44岁）同时被推荐为今年诺贝尔和平奖候选人。普京政权被怀疑在上个月20日试图用冷战时期前苏联克格勃喜欢使用的剧毒“诺维乔克”暗杀纳瓦利尼。 据塔斯社等媒体报道，俄罗斯亲政府作家谢尔盖·科姆科夫当地时间24日召开记者招待会表示：“向挪威奥斯陆的诺贝尔奖委员会递交了推荐普京总统为和平奖候选人的申请书。”但他没有说明推荐理由。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，这不是政府而是作家们自发申请的，“获奖是好事，没得奖也没关系”。 亲政府市民团体和众议院议员在2013年声称普京总统为解决叙利亚事态时做出了贡献，因此推荐普京为诺贝尔和平奖候选人。当时，西方国家强烈反对，称“叙利亚总统巴沙尔·阿萨德方面在俄罗斯的军事和财政支援下，对叛军和平民进行了化学武器攻击”，普京最终未能获奖。 俄罗斯出身、具有反普京倾向的美国新泽西州罗格斯大学教授谢尔盖·叶罗巴耶夫17日以纳瓦利尼一直致力于反腐败活动为由，推荐他为诺贝尔和平奖候选人。叶罗巴耶夫表示：“俄罗斯著名大学的教授们参加了签名活动。” 此前因诺维乔克中毒一度未能恢复知觉的纳瓦利尼15日苏醒。他表示将离开目前正在接受治疗的德国，尽快回国继续开展反普京运动。俄罗斯政府24日扣押了纳瓦利尼在莫斯科的公寓，冻结了其银行账户，表明了要对他施压的意思。 西方媒体认为，两人获得诺贝尔和平奖的可能性都很小。因赤裸裸的美国优先主义而受到国际社会批评的美国总统特朗普，本月9日也在挪威极右派政治家克里斯蒂安·蒂夫林耶德的推荐下，成为诺贝尔和平奖候选人。英国广播公司（BBC）表示：“并不是说谁成为候选人就能获奖。纳粹领导人阿道尔夫·希特勒在1939年，苏联独裁者约瑟夫·斯大林在1945年和1948年，都曾被推荐为候选人。”

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