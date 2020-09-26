朝鲜称“击毙非法入侵者”VS韩国军方称“试图越境北上”，说法存在差异. September. 26, 2020 07:38. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 随着青瓦台25日公开朝鲜发来的通报，围绕韩国海洋水产部所属渔业管理员李某（47岁）被杀的经过，朝鲜的主张和韩国军方发表的内容，有相当一部分存在差异，因此争议正在扩散。在韩国舆论纷纷指责军方错失拯救李某的6小时“黄金时间”的情况下，仅隔一天就出现了反驳或推翻韩国军队判断的新情况。 朝鲜在当天的通报中强烈抗议说：“对于贵方军方以什么证据为基础，对我方查处非法入侵者和查处过程毫无解释，单凭臆测就选择使用暴行、付出应有代价等不敬的对抗性色彩（用词），我们不得不表示巨大的遗憾。”特别是，在朝鲜的这一通报中，根本没有朝鲜军人焚烧李某尸体或李某向朝方陈述越境北上等内容。因此有人称，今后韩国军队相关情报来源或获取经过等疑惑有可能进一步扩大。 首先，朝鲜在当天的通报中表示，并不存在“烧毁李某尸体”的事实。朝鲜统一战线部在通报中表示：“射击后没有任何动静和声音，所以接近距离李某10多米进行了确认和搜查，但身份不明的入侵者已不在漂浮物上，只确认到了大量血迹”，“我方军人认为非法入侵者已被击毙，根据国家紧急防疫规定，在海上销毁了入侵者乘坐的漂浮物。”而在前一天，韩国军方曾解释，23日晚10时左右，身穿防毒面具和防护服的朝鲜军人接近被枪击身亡的李某的尸体后，浇上汽油并烧掉。韩国国防部长徐旭甚至在国会上表明具体时间，说“烧了40多分钟”。 从李某在22日下午3点半在登山串附近海域被朝鲜军人发现到他被击毙为止，其行踪也是韩朝双方说法不一的部分。朝方表示，根据军队工作规定，称李某为“身份不明的对象”“非法入侵者”，并对其进行了射击。通报中称：“我方（朝方）接近距离乘坐沿岸漂浮物非法入侵者80米处，要求确认其身份，但对方起初只是笼统地说了一二次是大韩民国某某人，后来就一直没有答复”，“我方军人因为不明身份对象面对查处命令一直缄口不语，所以发射了两发空包弹，对方吓得趴下，形成了似乎要逃跑的情况。” 关于此后，朝方主张，李某趴下，试图将什么东西盖在身上，根据查处艇长的决心，在相距四五十米的地方发射了十多发子弹。此前，韩国军方表示，已掌握到朝鲜军人保持一定距离听取李某漂流经过和越境北上陈述的情况。这是军队判断李某试图越境北上的最大理由。但是，朝方通报中并没有流露出越境北上相关意向的内容。韩国军方相关人士24日在新闻发布会上被记者问及捕捉到越境北上陈述的谍报经过等问题时称：“虽然不能说明来源，但不会毫无根据地乱说。” 与此同时，就根据谁的指示击毙李某的问题，双方也说法不一。韩国军方在前一天举行的新闻发布会上称，“射击并烧毁是根据上级指示实施的”，强调朝方的枪击是有意的，但朝方的主张是射击指示是根据当时乘坐船只的查处艇长的决心下达的。 韩朝双方都表示李某乘坐的是“漂浮物”。但是，如果按照朝鲜的主张，也不能排除被韩国军方当作“越境北上”依据的漂浮物本来也漂浮在朝鲜海域的可能性。也不能排除李某在从渔政船掉到海里后在漂流过程中发现相关漂浮物的可能性。一名军方相关人士表示：“以遗属为中心，有人主张李某没有理由越境北上，在这种情况下，军方有必要亲自消除这种疑惑。”

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