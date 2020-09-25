“朴旺子遇害事件”12年后，朝鲜犯下更令人震惊的暴行. September. 25, 2020 07:49. . 韩国国防部昨天表示，在西部海域“北方界线（NLL）”附近小延坪岛海上进行渔业指导时，21日在北方海域失踪的海洋水产部所属公务员被朝方枪击后，还烧毁了尸体。南方民间人士被杀事件发生在金刚山朴旺子事件之后时隔12年在西部海域“北方界线”附近发生，但内容却更加具有冲击性。青瓦台召开国家安全保障会议常任委员会会议，强调称：“朝鲜对此次事件负全部责任，应在查清楚真相的同时严惩责任人。” 据军方当局透露，失踪后的第二天下午，朝鲜方面首先发现了处于遇险状态的失踪者，并询问了漂流经过等。此后，韩国军方当局表示，已经观测到朝鲜方面用延坪岛装备焚烧失踪者尸体。虽然朝鲜拒绝确认事实，但政府当局应强烈要求朝鲜彻底查明真相，不留一丝疑惑。 朝鲜为了防止新冠疫情的扩散，制定了只要靠近国境，谁都会被射杀的方针，但这只是他们的内部方针。射杀明显是外国人，甚至焚烧非武装平民的野蛮行径，正面违反了战时也要保护俘虏和平民的《日内瓦公约》。这就是不能坐视朝鲜悖伦性挑衅的原因。 但是，韩国军方在事发当日即22日向青瓦台报告了事件全貌，但公开内容却用了两天时间，其经过令人怀疑。政治圈内有人批评说，可能是考虑到23日文在寅总统在联合国的演说向国际社会呼吁终战宣言，推迟了公开时间。万一青瓦台和军方当局是明知朝鲜的暴行、考虑到政治风波而采取隐瞒的态度，就应该承担责任。 政府和执政党应该反省一下，此前过分看朝鲜脸色的行为是否为朝鲜的这种野蛮行径提供了借口。朝鲜6月炸毁了南北联合联络办事处，但韩国反而急于安抚朝鲜，似乎是急于重启金刚山旅游和开城工业园区。正因为如此，朝鲜才会更加小看我们，毫不犹豫地做出这种暴行。

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