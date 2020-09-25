专栏：孙兴慜与1亿欧元男人的相遇. September. 25, 2020 07:50. by 李元洪 bluesky@donga.com. 足球史上闹得最沸沸扬扬的转会的主人公是谁呢？ 首先想到的是2017年从西班牙FC巴塞罗那队(巴萨)转会到法国巴黎圣日耳曼队(大巴黎)的内马尔(28岁)。大巴黎为引进内马尔支付了2.22亿欧元(约3005亿韩元)的转会费，这是迄今为止足球史上最昂贵的转会费。 但内马尔之前也有过“破纪录者”。据转会专门网站“转会市场”的记录显示，自21世纪开始的2000年以后，有7人曾先后刷新了历史最高转会费纪录。2000年7月11日，埃尔南•克雷斯波(45岁)从意甲帕尔马队转会到拉齐奥队时，创下了当时历史最高额5681万欧元(约800亿韩元)的转会费。但这在约2周后的7月24日被路易斯•菲戈(48岁)打破。在2002年韩日世界杯上，菲戈作为葡萄牙国家队队员与韩国队交锋，被国内球迷熟知，但当时菲戈从巴萨转会到皇家马德里队(皇马)，转会费达到了6000万欧元(约819亿韩元)。菲戈当时是巴萨队内的招牌球星，因此当时他转会到死敌皇马，在带来冲击的同时，也引发了巨大争议。在历史、地理、文化背景下，两支球队有着根深蒂固的竞争意识，是迄今为止地球上最大的足球竞争对手。很难想象在有着这种关系的两队之间，招牌选手会加入到对方球队。当时极度愤怒的巴萨球迷焚烧了菲戈的照片，在球场上向菲戈投掷了猪头和砖头酒瓶。据悉，他的转会成为了日后西班牙球队内部，为了守住自家的招牌球星而设置的最少转会费条款“违约金”金额暴涨的契机。最近里奥内尔•梅西(33岁)本想离开巴萨，但因高达1万亿韩元的违约金最终未能成行，从远处看也与该事件有关。从这一点来看，菲戈的转会可以说是最近20多年来闹得最沸沸扬扬的转会之一。 菲戈的转会费记录之后，2001年齐内丁•齐达内(48岁•皇马•7750万欧元)、2009年克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(35岁•皇马•9400万欧元)、2013年加雷斯•贝尔(31岁•皇马•1.01亿欧元)、2016年保罗•博格巴(27岁•曼联•1.05亿欧元•以上当时转会队)、2017年内马尔先后刷新了历史最高转会费记录。 其中最近成为韩国粉丝话题的人物是贝尔。他从孙兴慜(28岁)所属的英超托特纳姆热刺队转会至皇马后，足球历史上首次开启了转会费1亿欧元(约1336亿韩元)时代。如果说菲戈的转会是争议的代表，那么贝尔的转会则成为了开启超高额转会费时代的大门的里程碑。这样的他将在7年后从皇马回到托特纳姆热刺队。虽然是1年租借的形式，但是将与孙兴慜合作。 但是，贝尔的回归并没有给人们带来美好的梦想。这是因为他的回归背景。贝尔曾一度以压倒性的竞技水平示人，但是因频繁的伤病而逐渐衰退。他的优点—速度与全盛时期相比有所下降。自齐达内就任皇马主教练以后，没能成为主力队员的他逐渐失去了立足之地。一度甚至传出了进军中国的传闻。很多人观测说，皇马为出售贝尔费劲了脑汁，但由于其身价太高，未能出售。这也是他以租借的方式来到托特纳姆热刺的原因。 为了再次证明自己的价值，在托特纳姆热刺队的1年里，他必须展现出不同的面貌。在皇马经常引发怠工争议的他现在必须全力以赴。 孙兴慜自从加盟热刺队开始，就经常被评价为与球队前辈贝尔很相似。因为这两名球员都擅长利用速度进行突破，而且边路攻击能力强，而且体格也很相似。这样的孙兴慜现在终于可以和真正的贝尔搭档了。对于孙兴慜来说，通过与一度被评为世界最佳球员的贝尔的比较及竞争，可以进一步提高外界对自己的评价；而对于贝尔来说，通过与上升势头迅猛的孙兴慜的协同效应，有机会再次证明自己的价值。两名球员的协作和竞争包含着跳跃和复活的意义。

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