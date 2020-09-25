在这34个小时里，大韩民国做了什么？. September. 25, 2020 07:53. by 尹相浩 军事记者、申圭镇记者、黄炯俊记者 ysh1005@donga.com、newjin@donga.com、constant25@donga.com. 在西部海域“北方界线（NLL）”附近，首次发生了朝鲜军人开枪打死失踪的韩国国民后，向尸体上浇油焚烧的事件。 韩国军方在失踪者失踪后被杀害之前，34个小时里没有采取营救行动等任何措施，青瓦台在收到部队有关枪击事件的报告后，过了10小时后才向文在寅总统汇报。结果，在军方和政府得知遭到枪击事件后，文在寅总统还在联合国大会视频演说中强调通过终战宣言实现无核化。有人指出，随着朝鲜政权的残酷性，文在寅政府作为主要成果提出的对朝政策原形毕露。 据韩国军方24日透露，海洋水产部所属的渔业指导员A某（47岁）21日上午失踪后，第二天（22日）下午3点半左右在西部海域“北方界线”以北登山串附近海域被朝鲜水产事业所船只发现。当时A某穿着救生衣抓着漂浮物，处于精疲力竭的状态。军方表示，此后朝鲜船只与A某保持一定距离，听取了其漂流经过和来到朝鲜的过程的陈述，当晚9时40分左右，朝鲜一艘巡查艇出现，向A某开枪射击后，靠近尸体浇油并焚烧。 青瓦台24日在国家安保室长徐薰的主持下召开了国家安全保障会议常任委员会会议，要求朝鲜采取调查真相、处罚责任人、道歉等措施。国安会事务处长、安保室第一次长徐柱锡（音译）在通气会上表示：“朝鲜军人开枪打死没有任何武装、没有抵抗意向的韩国国民并毁尸灭迹，这是任何理由都无法正当化的”，“应该对其反人类的行为进行道歉，并采取明确措施防止类似事件再次发生。” 青瓦台表示，此前，文在寅总统于22日下午6时36分接到了有关失踪者的书面情报，但在从向青瓦台报告遇袭事实的当晚10时30分起10个小时后直至23日上午8时30分，首次听取了当面报告。青瓦台在报告枪击事件后，于23日凌晨1时左右召开了由总统秘书室长卢英敏、安保室长徐薰、国家情报院院长朴智元等参加的有关部长会议，但当时并没有立即向文在寅总统报告枪击事实，因此有人指出，青瓦台危机管理系统暴露出了不少问题。军方消息人士说：“从A某失踪到被朝鲜残忍杀害，青瓦台和军方在30多个小时里一直隐瞒相关内容，最终放手不管。”

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