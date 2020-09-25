像苹果和耐克一样……刮起100%可再生能源“绿色电力”风. September. 25, 2020 07:53. by 郭道英 now@donga.com. “苹果在全世界43个国家所有的卖场和法人办公室，100%使用再生能源电力。” 苹果首席执行官蒂姆·库克2018年宣布：“经过多年的努力，终于迎来了值得骄傲的瞬间。”此后，耐克、星巴克、宝马等国际知名企业也参与其中。今年以来，半导体代工（半导体委托生产）排名第一的企业台湾“台积电”表示：“到2050年为止，所有设备将100%转换成再生能源基础。” 像这样，100%的电力使用量只使用环保再生能源即“绿色电力”的政策被称为“RE100”（Renewable Energy 100%，再生能源百分百）。苹果不仅面向全球营业办公地点，还以合作公司为对象推进自身参与“清洁能源计划”，从中长期来看，国内企业对相关要求也势必增大。 据财界24日透露，明确宣布参与RE100的国内企业只有LG化学。三星电子和SK海力士等企业参加了政府去年为支持国内企业RE100而临时制定的“再生能源使用认证制度示范事业”。 国内企业在研究RE100宣言的同时却没有草率对外发表是有原因的。据分析，这是因为韩国国内的电力供应结构具有局限性。在美国等发达国家，意味着可再生能源生产者和需求者（企业）之间直接交易的“PPA”（购电协议）非常活跃，而国内电力则根据《电力事业法》全部由韩国电力公社垄断供应，与电力生产型态无关。也就是说，企业无法选择使用再生能源。 随着国内外要求越来越大，产业通商资源部正在制定从明年起新设“第三方PPA”制度，以使韩国电力作为中介人，可再生能源生产者和需求者可以直接进行交易。财界相关人士表示：“政府出面完善制度令人鼓舞，但依然把韩国电力作为中介，因此核算利用输电网的中介手续费、调整交易价格及合同期限等，现实中还有很多问题需要解决。" 在产业界，还出现了直接在新再生能源发展园区建立企业基础设施，支援即将到来的RE100时代的动向。本月被选定为新万金水上太阳能发电事业的优先协商对象，成为民间最大的水上太阳能发电企业的SK E&S，在发展事业的同时建立数据中心、创业集群也是其中的一环。因为其目标是，入住企业设备的电力100%由新万金产生的再生能源充当。

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