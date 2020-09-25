多伦多队的比赛为何被安排在7分和37分这一时间点开打？. September. 25, 2020 07:54. by 黃奎引 kini@donga.com. 从美国职业棒球大联盟的日程表来看，“蓝色怪物”柳贤振(33岁•多伦多蓝鸟•照片)在今年常规赛最后一次首发出场的主场比赛将于24日下午6点37分(当地时间)开打。不只是这一天。本赛季多伦多队的主场比赛始终被安排在7分和37分这一时间点开打。 对于韩国职业棒球球迷来说，平日的比赛在下午6点30分开打属于常识。周末比赛在下午2点、5点、6点等，每时整点开始。日本职业棒球联赛的平日比赛基本也于下午6点整开打。 相反，今年美国职业棒球大联盟中没有一场比赛是整点开打的。每时(每个整点)30分开始的比赛，在全部967场比赛中，只有21场比赛(2.2%)。相反，像下午7点10分开始的比赛(117场•12.1%)一样，每时10分开始的比赛最多，为443场(45.8%)，而每时5分开始的比赛为195场(20.2%)，排在第二多。 在美职棒大联盟中，如此奇怪地(?)规定开场时间是因为电视转播问题。比赛前介绍两队选手等需要5分左右，因此比赛开始时间要推迟这么多。相反，韩国电视台一般在比赛开始前就开始进行转播，因此不存在这样的问题。也就是说，美国以电视编制时间为主，韩国则以比赛开始时间为主。 多伦多队比赛时再多延后2分钟是因为要奏国歌。其他队比赛时，只需演奏美国国歌《星条旗之歌》就可以，但遇到多伦多队有比赛时，加拿大国歌《哦，加拿大》也要一起演奏。因为演奏加拿大国歌需要1分30秒左右，所以追加2分钟。 当然也有将开始时间再推迟2分钟，把比赛准备时间提前或调整电视广告播放时间的方法。因此，多伦多队进行客场比赛时，并不是一定要在每时7分或37分这一时间点开始比赛。多伦多队以外的球队在有特别活动的时候，也会在每时7分或8分的时候开始比赛。 也有干脆把比赛开始时间作为营销手段的情况。芝加哥小熊队与便利店连锁店“7-11”签订了合同，从2007年开始，平日比赛基本都在下午7点11分开打，并一直持续了3年时间。

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