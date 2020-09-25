BTS出演的“首尔旅游宣传片”公开仅十天点击量就突破1亿次. September. 25, 2020 07:54. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 防弹少年团出演的《首尔旅游宣传视频》公开仅10天点击量就超过了1亿次。 首尔市和首尔观光财团24日表示，11日在首尔旅游官方网站等公开的首尔旅游宣传视频以21日晚12时为准，点击量达到了1亿零48万3115次。这是自2017年公开首尔旅游宣传视频以来，点击量达到1亿次所用时间最短的。 防弹少年团出演的宣传视频包括每个成员的“倒计时视频”，提供英语、汉语、日语、越南语、俄语等9种语言的字幕。按语言类别来看，按照汉语、印度尼西亚语、俄罗斯语的顺序，点击量较高。 视频下面共有1.7万多条留言。“通过防弹少年团知道了首尔的美丽”、“作为第一个海外旅行地一定要去首尔”等积极反应占据主流。 首尔市和首尔观光财团将进行“点击量突破1亿次的感谢活动”。28日，将公开包含宣传视频拍摄花絮和防弹少年团成员们坦率真诚形象的“制作特辑”。同时，各成员的高清视频下载活动、寻找宣传视频中出现的首尔市城市品牌“I•SEOUL•U”等活动也将持续到10月末。 详细内容可以在首尔旅游官方网站和YouTube(优兔)频道、Facebook(脸书)、Instagram(照片墙)的首尔旅游账号等查看确认。

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