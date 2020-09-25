特朗普：“大选结果，最终会上最高法院……”，暗示失败时不会服输. September. 25, 2020 07:55. by 李允泰记者 oldsport@donga.com. 美国总统特朗普就11月3日美国总统选举的胜败表示：“最终会上最高法院。”他是在明确表示，一旦开票出现失败的结果，就不会服输。特朗普急于选出已故大法官露斯·巴德·金斯伯格继任人选的理由也越来越明确。 特朗普23日在白宫举行的记者会上，被问到“是否认为因围绕邮寄投票提起诉讼而任命大法官是当务之急”时，回答说：“这个（大选结果）最终会上最高法院。我们确保9名大法官，是非常重要的原因。”他还说：“民主党所犯下的欺诈行为将送往联邦最高法院。（大法官意见一分为二的）4比4的局面不好。”因为最高法院需要就大选结果做出判决，所以要尽快填补因前大法官金斯伯格去世而产生的空缺。 对于“能承诺如果在大选中失败，会和平移交权力吗”的提问，特朗普回避正面回答，他说：“是啊，要看会发生什么事情。”他还说：“我一直对邮寄投票非常强烈地提出问题”，“邮寄投票是灾难。”对于“如果对选举不服，可能会引发暴动”的提问，他表示：“如果取消（邮寄）投票用纸，就会变得非常和平。”他在强调制定“邮寄投票-非法选举”标签的同时，还暗示如果在大选中失败，有可能向最高法院提出这些问题。《纽约时报》批评道：“特朗普总统反复主张邮寄投票可能会导致选举舞弊，拒绝了民主的最基本原则。” 美国大选闹到最高法院的事例只有2000年的选举。当时，佛罗里达州重新计票争议不断，但最高法院以5比4的票数不允许重新计票，因此共和党候选人布什取得了胜利。如果特朗普总统提名具有保守倾向的大法官，并在大选前得到批准，前大法官金斯伯格去世前为5比4的保守派和进步派大法官的格局将变为6比3。特朗普将于26日提名继任大法官。 有分析认为，特朗普甚至提出“大法院判断”，是因为双方选情势均力敌。《华盛顿邮报》当天公布的民意调查结果显示，特朗普在核心竞争州佛罗里达州有投票意向的人中获得了51%的支持率，领先民主党总统候选人拜登（47%）。在亚利桑那州，特朗普也以49%对48%的优势占据优势。 在这种情况下，特朗普当天公布了禁止进口古巴产朗姆酒和雪茄的新制裁案。对此，有分析认为，这是为赢得佛罗里达州的选票而进行的布局。在佛罗里达州，有很多古巴裔选民为躲避卡斯特罗政权的迫害移居到美国。佛罗里达州有29张选举人票，是竞争州中最多的。

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