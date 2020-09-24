看的女性. September. 24, 2020 07:38. . 揭开现代艺术之门的印象主义通过1874年至1886年在法国巴黎举行的8次展览，迎来了鼎盛期。50多名艺术家举办过印象派展览，其中还有3名女性。来自美国的印象派女画家玛丽•卡萨特就是其中之一。 不顾父亲的反对选择成为一名画家的卡萨特在22岁时来到巴黎，两年之后在沙龙画展上获奖，但由于是女性，所以没有受到太大关注。1877年，在沙龙出品作品全部被拒绝而受挫之时，她应埃德加•德加的邀请成为了印象派团体的一员。 该画是转向成为印象主义者的卡萨特的初期代表作，描绘了巴黎的法国国立剧场内的女性观众。剧场和歌剧院是当时巴黎最受欢迎的人气名胜。因为这不仅是演出，也是展示时髦的新兴富裕阶层的机会。对于想要描绘现代城市充满活力的生活的印象主义者来说，剧场也是充满魅力的素材。男画家们也经常画剧场里的女观众，大部分表现为相框中的漂亮展品。相反，卡萨特画的女性是主体性和能动性的。穿着黑色礼服的女子正通过歌剧院留意着什么。这和左上角观众席的男人凝视她的行为如出一辙。在美术的历史上，男人任何时候都是看的主体，女人是被看的客体。卡萨特打破传统观念，将女性描写为积极行动的主体和看的人。 1878年该画首次在美国展出时，曾受到“超越男性力量”的好评，第二年，在印象主义展示上，与德加的作品是唯一没有受到指责的作品。在女性不能进入美术大学的时期，在不利和受歧视的环境下，卡萨特一生都没有放弃过画笔。法国政府承认卡萨特的功劳，并于1904年授予她法国荣誉军团勋章。画中以看的主体登场的女人，也许就是堂堂正正地开拓自己命运的画家自己的形象吧。

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