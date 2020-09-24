Netflix电影《Cuties》引起巨大争议，扫描11岁少女身体的镜头成为问题. September. 24, 2020 07:38. by 金哉希 jetti@donga.com. “请取消Netflix订阅(Cancel Netflix subscription)。” 本月中旬，世界各地的请愿聚集的网站“Change.org”上出现了这样的请愿内容。以23日为基准，共有65.8万多人参加了该请愿活动。在Instagram和Twitter也有数万个标有“#Cancelnetflix”、“#boycottnetflix”等标签的帖子。还有人上传“Netflix订阅解除认证照”。 引发这种抵制行动的是本月9日公开的Netflix原创电影《Cuties》。法国导演迈穆纳•杜库雷执导的这部电影描写了巴黎郊外贫民区、保守的穆斯林家庭的11岁少女艾米与学校同学一起参加舞蹈比赛，摆脱要求贞淑的家庭和宗教的压迫的过程。 但是，今年年初获得美国圣丹斯电影节世界电影导演奖的这部电影却成为了世界性争论的中心，因为年轻学生的煽情舞蹈和展示这些的摄像机镜头正在把儿童变成性商品。 最受争议的场面是，影片中期以后，艾米和朋友们组成的舞蹈组合“Mignonnes”身穿露脐装和短裤，趴在地上，上下扭动臀部，上演了三次甩臀(Twerking)和人体波浪(Wave)。学生们伸舌头或咬手指，这时摄像头会特写艾米的臀部、肚子、大腿等部位。有人表示，这些场面“满足了恋童癖患者(pedophile)的需求”，甚至出现了讥讽Netflix称其为“Pedoflix”的臆造词。 批判《Cuties》的人们异口同声地表示：“虽然可以认同电影的信息，但是表现这种信息的方法有问题。” 电影评论家崔载勋(音)表示：“导演对少女的观点和用成人眼光观察女孩肉体的摄影机视线确实存在问题。在塞林•西亚马导演的电影《Tomboy》中，虽然也频繁出现想成为少年的10多岁少女裸照，但摄像机镜头一次也没有将她们的肉体作为对象。”专攻电影导演的郑妍秀(26岁•女)说：“在骨盆和臀部特写镜头中，感受到了成年男性的视线。如果想要表现11岁少女们眼中的女性气质，就不会有这样的拍摄手法。” Netflix和杜库雷导演反驳道：“影片想揭露最近孩子们无批判地模仿通过社交网络服务(SNS)塑造的女性形象的现实。”杜库雷导演在接受Netflix采访时表示，“在SNS变得重要的现代社会，研究了女孩子们如何感受女性之美、如何塑造自己的形象。孩子们觉得有性魅力的女性更帅，无批判地接受并跟着做，我想告诉她们这是非常危险的。”Netflix也发表声明称，“这是一部向社会发出反对孩子性商品化声音的电影。” 但是有人指出“电影的主题意识不能把包含窥视视线的演绎正当化”。电影评论家朴宇成指出，“电影虽然可以再现社会弱势群体，但想要包含把被摄体变成可看把戏的欲望的话，那就是性商品化。在电影《局内人》中出现的酒席上，像橱窗人体模特一样扫过裸体女性；电影《归乡》中的性暴力场面，从天花板上拍摄，摄影角度给人一种看热闹的感觉。” 相反，也有人主张应该集中于电影根本性包含的信息。艺术评论家梁孝实表示：“少女在过去的‘传统’和网络文化象征的‘新颖’之间所经历的矛盾、通过月经初潮成为女性的过程中所感受到的分裂、向着目标奔跑的情思主体等很多东西都反映在了电影中。虽然少女们的性过剩是问题，但摄像机反而将4名少女视为自己的一部分。”

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