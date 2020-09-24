郑银敬、奉俊昊入选《时代》杂志“有影响力的100人”. September. 24, 2020 07:38. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. 韩国疾病管理厅长郑银敬和电影导演奉俊昊23日被选为美国时事周刊《时代》评选的“2020世界最具影响力的100人”。在新冠疫情相关人士大举入选的情况下，各国防疫部门负责人中，主导美国新冠疫情应对的美国国立过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇和郑银敬一起榜上有名。 《时代》当天公布的“全球最具影响力的100人”领导人领域中，有郑银敬、美国总统特朗普、中国国家主席习近平、德国总理默克尔等22人。《时代》还刊登了文在寅总统发来的介绍郑银敬的文章。 文在寅在文章中表示：“韩国出现首例新冠确诊病例时，她代表政府站在了国民面前”，“她秉持开放性、透明性、民主性的原则，在防疫最前线与国民真诚沟通，带领韩国防疫取得成功。”他还写道：“阿尔贝·加缪的小说《鼠疫》中，医生里厄说，‘与鼠疫斗争的唯一方法就是真诚’”，“郑银敬厅长的真诚才是给在世界各地对抗新冠的众多‘郑银敬’们以及开创后新冠时代的人类带来灵感的故事。” 青瓦台表示，文在寅总统的介绍文章是根据《时代》杂志的要求写的。在入选的100人介绍文章的作者中，文在寅是唯一一位现任总统。青瓦台相关人士当天就郑银敬入选一事表示：“韩国防疫被全世界公认为模范这一点具有重要意义。”入选100人中，除郑银敬和福奇等外，还有美国全国护士联合会主席卡斯蒂略、美国急救护士艾米奥·沙利文、因新冠疫情初期应对引起争议的世界卫生组织总干事谭德塞等新冠抗疫相关人士。 但是，青瓦台当天在《时代》杂志正式宣布之前，在吹风郑银敬入选100人的消息的过程中，表示“郑银敬厅长是唯一入选的韩国人”，从而引发了争议。当天入选的100人中，以电影《寄生虫》席卷世界电影节的导演奉俊昊也在艺术家领域榜上有名。 部分人指出，青瓦台可能是想强调韩国防疫成果，因而没有确认事实就仓促宣布。文在寅总统曾在《寄生虫》在2月份举行的奥斯卡颁奖典礼上获得导演奖等4个奖项后，邀请奉俊昊导演到青瓦台，一起品尝了电影中出现的拉面料理“炸酱方便面”。关于奉俊昊的介绍文章是由出演过其电影《雪国列车》的演员蒂尔达·斯温顿撰写的。对于奉俊昊，他介绍说，“奉导演是像新太阳一样充满热情的电影界先驱者，是一位电影制作人”。 引发争议后，青瓦台相关人士解释说：“两天前向《时代》杂志确认了郑银敬是唯一的韩国人，而《时代》没有公开100人名单，青瓦台方面没有办法确认。”该人士还说：“入选者包括奉导演在内，是看了《时代》杂志的报道后才知道的”，“奉导演入选是件非常令人高兴的事情，我向他表示祝贺。” 另外，防弹少年团还写了介绍入选艺术家部门的流行歌星海尔希的文章。海尔西作为防弹少年团《BoyWithLuv》的伴唱歌手等，多次与防弹少年团合作。

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