美国：“在平壤发现装载洲际导弹的新型移动发射车”. September. 24, 2020 07:39. by 华盛顿=常驻记者金正安 jkim@donga.com. 美国政府相关人士当地时间22日称，下个月10日朝鲜劳动党建党75周年阅兵式即将举行之际，平壤美林机场正在集结练习装备和兵力，美国当局在这里捕捉到可发射洲际导弹的2至4辆新型移动式发射车。 美国政府相关人士对本报表示：“捕捉到新型移动发射车，说明朝鲜在建党纪念日展示洲际导弹能力的可能性较大”，“正在密切关注是否‘火星-15’型的新品种。”“火星-15”型在朝美对话之前的2017年11月29日进行了试射，之后韩国国防部向国会报告称，“正常角度发射时射程在13000公里以上。”即可以到达美国东部。 据悉，此次捕捉到的新型洲际导弹发射车，车身基本框架底盘和发射机制得到了改进。很有可能是从平安南道泗仁里运来的。此前，美国当局曾拍到朝鲜在泗仁里组装完成洲际导弹和移动发射车并试运行的情况。 另据悉，本月初在美林机场还发现了2枚以上的中程弹道导弹“北极星-2号（KN-15）”。美国政府相关人士表示：“我们正在关注（平安南道平城市）泗仁里组装完成的“KN-15”改良型的可能性。” 对此，美国智库国家利益研究所负责韩国事务的局长哈里·卡齐亚尼斯在接受本报的电话采访时表示：“最近见到的白宫高层人士等担心朝鲜会在此次历代级大规模游行中推出与以往不同的固体燃料中远程导弹系列。” 美国当局还认为，在新冠疫情的忧虑中，下个月的阅兵式这一大规模活动将吸引2万名以上的人参加。

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