孙兴慜在英国天空体育的“实力排名”中荣登榜首. September. 24, 2020 07:39. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “超级Sony”孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺•照片)入选了2020~2021赛季英格兰足球超级联赛(EPL)本周最佳阵容。 孙兴慜入选英超事务局23日在社交网络服务(SNS)上公开的“本周最佳阵容”(11人)名单。孙兴慜在20日与南安普敦队的比赛中攻入4球，帮助热刺队以5比2获胜，并被安排在由4-4-2阵型组成的最佳球队的边锋位置。 亚洲足球联盟(AFC)也关注了孙兴慜的活跃表现。亚足联当天通过官方网站以活跃在亚洲以外联赛的亚洲球员为对象，开始了“本周最佳国际球员”投票。亚足联将孙兴慜选定为8名候选人之一，并评价说：“虽然其他候选人表现不错，但要想战胜拥有压倒性竞技水准的孙兴慜，并非易事。”通过网站进行的在线粉丝投票将持续到26日。 孙兴慜在英超转播媒体英国天空体育综合进球、有效射门等多项足球指标评价的“实力排名”中也登上了榜首。孙兴慜在第1轮过后仅排在第115位(547分)，第2轮之后一口气取得8929分，荣登榜首。 另外，原定于23日举行的托特纳姆热刺队与莱顿东方队的联赛杯(英联杯)比赛，因莱顿东方队出现多名新型冠状病毒肺炎(COVID-19)确诊者而被取消。赛季开始后，孙兴慜连续3场比赛打满全场，本场比赛被取消让他获得休息时间，以补充体力。孙兴慜将在25日凌晨3时(韩国时间)与斯肯迪亚队(北马其顿)的欧洲足球联盟(UEFA)欧洲联赛第3轮预选赛中挑战本赛季第5粒进球。

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