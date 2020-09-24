“纳米合成研究”玄泽焕教授成为诺贝尔奖热门候选人. September. 24, 2020 07:39. by 尹申英=东亚科学记者 ashilla@donga.com. 首尔大学化学生物工程学院客座教授玄泽焕(56岁•基础科学研究院(IBS)纳米粒子研究团团长•照片)被科学专业数据分析企业选为今年诺贝尔奖获奖热门候选人。 23日，研究数据分析企业“Clarivate Analytics”对全世界研究者发表的5000多万篇论文的引用度进行了调查，选定并发表了24名“2020年被引用优秀研究者”。按领域分类，生理医学4名、物理学7名、化学6名、经济学7名。19人属于美国研究机构，韩国人只有玄教授一人。 Clarivate从2002年开始每年在发表诺贝尔奖之前，都会在主要颁奖领域生理医学、化学、物理、经济学领域发表优秀的研究者。 全世界论文中，被引用次数最多的前0.01%论文的原作者包含其中。这里将反映研究的崭新性、贡献度等定性评价，并公布名单。从2002年开始到去年为止，在Clarivate选出的336名优秀研究者中，有54人获得了诺贝尔奖，其中29人在选定后的两年内获得了诺贝尔奖，因此Clarivate被称为“诺贝尔奖算命先生”。 玄教授的名字出现在化学领域，被认为是纳米晶体合成领域的权威专家。特别是他开发出将纳米粒子以均一大小大量合成的标准技术“升温法”，大幅拓宽纳米粒子应用性的功劳得到了认可。玄教授发表论文400篇以上，其中7篇被引用1000次以上。化学领域被引用1000次以上的论文数只占全部论文的0.025%。 这是韩国人第三次被Clarivate评选为引用论文最优秀的研究者。2014年KAIST教授刘龙(IBS纳米物质及化学反应研究团团长)和成均馆大学朴南奎教授(2017年)分别以多孔性物质设计研究和钙钛矿研究榜上有名。

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