美国新冠死亡人数突破20万，“相当于每天有858名死亡”. September. 24, 2020 07:39. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国新冠疫情相关死亡人数突破了20万。这是在今年年初扩散初期谁都不敢轻易预测的数字。专家们认为，美国国内新冠死亡者到今年年底有可能增加到30万至40万人。 23日上午，据美国约翰斯霍普金斯大学统计，美国国内新冠确诊患者约689万人，死亡者约20.08万人。这相当于全世界死亡人数（约97万人）的五分之一。 据美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国的新冠死亡人数是6.25战争美军阵亡者（33739人）的6倍。与最近美国进行的5次战争（6•25战争、越南战争、伊拉克战争、阿富汗战争、海湾战争）死亡人数的总和相比，也超过了两倍。目前新冠死亡人数与发生66次9·11恐怖袭击或飓风“卡特里娜”袭击109次造成的损失相似。CNN还报道说：“（美国国内）从出现第一例死亡者之日起，每天有858人死亡。” 也有预测认为情况将进一步恶化。美国华盛顿大学预测，随着学校开学、天气变冷，新冠疫情的死亡人数到今年年底为止有可能增加到40万人。但专家们认为，如果大部分国民将佩戴口罩生活化，与不戴口罩的情况相比，死亡人数将减少六成以上。 最近，美国每天确诊人数与7万名的7月份相比有所下降，只有4万左右，但以北达科他州、南达科他州、威斯康星州、俄克拉荷马州等中部地区为中心，感染仍在继续扩散。 美国国立过敏症传染病研究所所长安东尼·福奇就死亡人数突破20万的消息表示，“令人为之一醒，在某些方面令人震惊”，“今后，即使政府发出矛盾信号，美国人也应该信任医疗专家。”但是，特朗普总统对于记者关于死亡人数超过20万等问题的提问表示“遗憾”，同时主张，“如果我们没有采取适当的措施，死亡人数可能早就达到250万人”。

한국어