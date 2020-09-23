高迪教堂受新冠肺炎疫情影响，“2026年竣工的计划或出差错”. September. 23, 2020 07:58. by 孫宅均 sohn@donga.com. 世界最广受喜爱的建筑物之一西班牙巴塞罗那的“圣家族大教堂”(照片)的竣工日程受新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的影响被推迟。 21日(当地时间)，西班牙日刊《EL PAIS》报道说：“曾计划在建筑师安东尼奥•高迪(1852~1926年)去世100周年之间的2026年竣工的圣家族大教堂工程因新冠肺炎疫情以后游客骤减而面临财政困难，因此竣工时间或将出现差错。” 据《EL PAIS》介绍，去年来到该大教堂的450多万名访客中，94%是外国游客。以此为准，今年外国游客的入场费和捐款收入预计为1.03亿欧元(约1409亿韩元)。教会方面表示：“原计划把旅游收入中的5500万欧元用作工程费，但由于访客急剧减少，工程费预算缩减到了1700万欧元。”据悉，去年7月，平均每天的访客人数为1.56万多人，但今年7月，一个月内总访客人数仅为2000多人。 以象征《圣经》中的12名使徒的尖塔形象而闻名的该大教堂于1883年11月开工。因电车事故去世的高迪的遗骸被安置在地下骨灰堂内，在这种状况下工程持续了130多年。但随着3月份新冠肺炎疫情的扩散，国家宣布进入紧急状态，工程被迫中断。大教堂方面表示：“正在等待期待该建筑物竣工的许多人的捐赠。” 随着保持社会距离防疫方针的普遍化，面临现有建筑出现空洞化现象状况的世界各国建筑师也苦恼不已。《洛杉矶时报》报道说：“很多企业试图通过在一栋建筑内同时使用公用设施来减少费用的行动已经完全消失了。对拆除公用电梯或封闭走廊的工作空间的需求将日益增加。”

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