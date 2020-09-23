美国马里兰州州长就韩国产新冠病毒诊断设备不良争议表示：“没有任何问题”. September. 23, 2020 07:58. by 任寶美 bom@donga.com. 美国媒体针对马里兰州州长拉里·霍根从韩国进口的新冠病毒诊断设备的准确性提出质疑后，霍根出面表示“没有问题”，引发了争议。 马里兰州主要报纸《巴尔的摩太阳报》18日对韩国产检测设备的准确性提出质疑，从而引发了争议。该报报道说：“从韩国引进的新冠病毒诊断设备中接连出现假阳性诊断等，可信度存在问题，因此马里兰大学研究所停止了使用。”报道称，“在当地几个疗养院进行的检查中，出现了数十例阳性诊断。在大部分人没有症状的某疗养院，就出现了超过30人的确诊者。”也就是说，韩国企业Labgenomics生产的诊断设备的准确性存在问题，因而中断了使用。 随着争论的扩大，马里兰大学在声明中就更换检测设备的原因表示：“进入流感季节后，一直准备用可同时检测新冠病毒和流感病毒的美国疾病控制预防中心的设备进行检查。Labgenomics套装最初也只是为了诊断新冠病毒而考虑，它不可能同时诊断两种病毒。”声明还说：“Labgenomics的诊断设备，在诊断新冠病毒方面没有问题。”霍根州长发表声明称：“在过去的60天里，研究所两处用Labgenomics的设备进行了20万例以上的检查”，“马里兰州保健部和各研究所将继续使用Labgenomics的诊断设备进行检查。” Labgenomics也发表声明说：“马里兰大学研究所测试了能否（用新冠病毒诊断设备）检测出流感病毒，以此为基础出现了误报”，表示已从马里兰州方面确认了上述事实。 之前的4月，霍根州长从Labgenomics公司进口了50万人次左右的新冠病毒诊断设备，成为了话题。与韩国人有美·霍根女士结婚的霍根州长也被称为“韩国女婿”。

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