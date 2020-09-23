美国恢复对伊朗制裁，“并将阻止（伊朗）与朝鲜进行导弹合作”. September. 23, 2020 07:58. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、开罗=常驻记者 林贤硕 lightee@donga.com,lhs@donga.com. 美国以伊朗不履行核协议（JCPOA、联合全面行动计划）为由，当地时间21日恢复了对伊朗的制裁。有分析称，制裁对象中还有与朝鲜导弹合作的人士，包括了对朝鲜的迂回警告。 美国总统特朗普当天针对伊朗启动“（不履行承诺时重新启动制裁）快速恢复制裁”条款，签署了对伊朗27个机构和个人恢复实施制裁的行政令。他当天在声明中说：“决不允许伊朗拥有核武器、弹道导弹和常规武器的新增供应，令其他国家陷入危险。”他声称，“伊朗政权不仅会向恐怖分子出口武器，还会大大削弱为武装自己而确保武器的能力。” 此前，特朗普政府2018年单方面退出与伊朗的核协议，因而遭到国际社会指责，被认为没有资格恢复联合国对伊朗的制裁。为此，为了维持预定10月到期的联合国对伊朗武器禁运制裁的效力，美国强行恢复了对伊朗的制裁。 制裁对象包括参与伊朗铀浓缩作业的5名伊朗科学家，导弹开发领域包括伊朗航空工业组织的高层人士阿斯加尔•埃斯迈弗和该组织下属的沙希德·赫马特工业集团的穆罕默德·戈拉米等。美国认为，特别是埃斯迈弗和戈拉米与朝鲜进行了紧密合作。 美国还认为，伊朗与朝鲜重启了远程导弹开发合作。据路透社报道，美国国务院伊朗和委内瑞拉问题特别代表埃利奥特·艾布拉姆斯当天表示：“对伊朗与朝鲜进行合作表示担忧，为阻止这种行为，将竭尽一切努力。” 伊朗立即进行了反驳。伊朗外交部长穆罕默德·贾巴德·扎里夫尖锐地指出：“首先违反核协议的是美国”，“（美国）在国际社会中采取着极其不负责任的行动。”

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