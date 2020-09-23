如果对国家有心的话. September. 23, 2020 08:00. . 索福克勒斯的《菲罗克忒忒斯》虽然比《俄狄浦斯王》和《安提戈涅》少为人知，却是展现心灵创伤深邃洞察力的作品。 菲罗克忒忒斯是参加过特洛伊战争的希腊军将领。他有一把百发百中命中靶子的弓。他在去特洛伊的途中被毒蛇咬了脚。疼痛之下的哭喊声和伤口散发的恶臭使大家惊恐不已。在他成为妨碍之后，人们把他扔到无人岛一走了之。因此他在洞穴里生活了十年。口渴了就接雨水吃，肚子饿了就用弓箭猎捕飞禽或走兽吃。伤口一直没有愈合。疼痛定期发作，使他痛苦不堪，恨不得把脚砍掉。令他更累的是背叛感导致的心灵创伤。他靠仇恨支撑着。 但是希腊军队没能在战争中获胜。根据预言，没有菲罗克忒忒斯的弓，就无法在战争中获胜。必须把被扔在无人岛的他带回去。这个任务交给了奥德修斯。他是一个认为为了国家什么事情都可以做的人。他带着去世的阿喀琉斯的儿子——一名年轻的将领前往，命令他们带回菲罗克忒忒斯，可以不择手段。如有必要，甚至可以杀掉他，只要能拿回弓。 年轻的将领起初按照奥德修斯的话去做，但是看到菲罗克忒忒斯度过的辛酸生活和因剧烈的痛苦而精神失常的样子后，改变了想法。不能再次背叛遭受了背叛的人。最终，他把落入自己手中的弓还给了菲罗克忒忒斯，没有听从国家。但讽刺的是，拯救国家靠的就是这种人性化的行为。最终，菲罗克忒忒斯前往特洛伊接受治疗，并带领希腊军队取得了胜利。索福克勒斯在八十三岁时写的《菲罗克忒忒斯》中强调的不仅是个人，而是对国家也应该有温暖的心。抚慰个人伤痛的。

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