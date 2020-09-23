文在寅在联合国会议上也强调“终战”，不提无核化的政治宣言毫无意义. September. 23, 2020 07:58. . 文在寅总统今天凌晨在联合国大会视频主题发言中表示，“现在韩半岛应该彻底、永久地结束战争”，呼吁联合国和国际社会对终战宣言给予支持。同时，文在寅总统还提议成立由韩国、朝鲜、中国、日本、蒙古国参加的“东北亚防疫和保健合作体”，开展加强后新冠时代的包容性的国际合作。 文在寅总统在联合国演说中提出与朝美谈判破裂一道被遗忘的终战宣言，可以看作是包含了无论如何都要恢复对话局面的希望。但是，回顾朝美谈判过程，终战宣言事实上早已成为一张废弃的牌。政府将终战宣言作为韩半岛无核化、和平进程的出发点和入口的政治宣言。但是，经过前年新加坡和去年的河内会谈后，朝美表现出了很大的认识差异。 特别是美国称终战宣言“只是韩国的议程”，担心出现稍有不慎就没有实质性的无核化、只承诺保障朝鲜金正恩体制的终战宣言的反效果。朝鲜也曾一度将终战宣言作为保障体制安全和缓和对朝制裁的手段，但现在似乎已因为美国的“先无核化”要求失去了期待。因此，现在终战宣言已经不是恢复朝美对话的筹码，而是被看成是韩国独有的执着。 朝美首脑的新加坡共同宣言虽然也是受到全世界关注的宏伟协议，但是以无法遵守的一次政治宣言而告终。为了挽回这种失败，需要做的只是具体提出朝鲜如何开始实质性的无核化以及如何完成无核化的路线图。就算韩半岛终战宣言中言词再优美，如果不实行无核化，也只能是重复外交表演。 现在距离美国大选还有40天，韩半岛处于不稳定的局势，不知道朝鲜在美国大选前后会做出什么鲁莽的挑衅。如果是在没有严重警告朝鲜冒险主义本能的情况下，只发表一个政治宣言，那么作为韩半岛问题的直接当事者，首先应该扪心自问是否起到了负责任的作用。

한국어