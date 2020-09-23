新冠病毒也无法阻挡的“人类旅行本能”. September. 23, 2020 07:59. by 崔고야 best@donga.com. “旅人(Homo Viator)。” 法国哲学家加布里埃尔•马塞尔将特指总在不断移动的本性的人类定义为“旅行者”、“行者”。随着因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)导致出境旅游受阻，旅人正在寻找能够最大限度地确保“Untact(无接触•Contact和Un的合成词)”的国内旅游地。 去年教保文库旅行畅销书前20名全部以世界旅行为主题。但从今年年初开始，月度旅行畅销书目录中以国内旅行为素材的书不断增加，上个月前20名中，有14种是国内旅行题材的书。同月，在线书店“yes24”和“阿拉丁”的旅行畅销书排行榜前20名中，国内旅行相关的书籍也分别上升到了10种和9种。 国内旅行的概念是非面对面、非接触。还有一本广告词书是《社交网络服务(SNS)上没有介绍的非人气旅游地概览》。《大韩民国岛旅行指南》(中央Books出版社)强调清静旅行地，并介绍了45个岛屿。告诉大家可以携带宠物住宿或安全野营的小岛。《美丽的寺庙旅行》(想象出版社)推荐能够进行寺庙住宿等的山寺。以重新成为新婚旅行地的济州岛探索、寻找首都圈近郊当天往返隐藏的旅行地、自行车旅行代替大众交通等为主题的书也很受欢迎。 全国旅游地图也登上了旅游畅销书排行榜。《艾登韩国全国旅行地图》在A1尺寸的地图上简略地标注了全国旅游胜地和特征。出版该地图的“Tabularasa”在全国地图反响良好的情况下，追加出版了上月在各地区地图上介绍旅游地的指南书。Tabularasa相关人士表示：“其宗旨是，不要只跟旅行博主走，要制定属于自己的路线。随着旅行需求集中到国内，对旅游地图的需求也提高了。”

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