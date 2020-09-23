23日特斯拉电池日... 马斯克：将增加LG电池购买量. September. 23, 2020 07:59. by 郭道英 now@donga.com. “我们将不会减少从松下、LG化学、CATL等合作公司那里购买的电池数量，反而会增加购买量。” 特斯拉的创始人兼首席执行官(CEO)埃隆•马斯克在“特斯拉电池日”前一天的21日(当地时间)通过自己的推特账号发表了上述言论。 此前，相关业界曾观测称，特斯拉有可能通过电池日，推出自家公司开发的被称为“梦想电池”的固体电池(Solid-state battery)试制品。马斯克CEO当天表示：“关于明天公开的特斯拉电池日，有重要消息。特别是(电池日时)会发表电动卡车‘Semi’或‘Cybertruck’和‘Roadster’等影响长期生产的内容，但至少在2022年之前不会达到高水平的(电池)批量生产。”这可以理解为，即使公开此前盛传的特斯拉自家的电池技术，短期内也很难进行批量生产。

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