“大法官提名”成为美国大选焦点……拜登：“一旦上台，特朗普的人事任命无效”. September. 22, 2020 07:28. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、林宝美记者 lightee@donga.com,bom@donga.com. 围绕18日去世的美国联邦大法官露斯·巴德·金斯伯格的后继人选，执政的共和党和在野的民主党的政争正在激化。19日，美国总统特朗普表示，“将在本周内强行提名”，随后民主党总统候选人、前副总统拜登20日针锋相对地表示：“如果我在大选中获胜，将撤回提名。”随着美国保守派和进步派围绕该问题各自集结力量，这一问题正在成为11月3日大选的核心争论点。 拜登当天在核心竞争地宾夕法尼亚州费城尖锐地表示：“距离大选还有40多天，总统强行任命大法官是滥用权力的行为”，“国民不会支持。”他还再次强调：“如果我当选，将撤回提名。”在当天公开的路透社-伊普索斯民意调查中，62%的受访者表示，“应该由下届总统任命新的大法官”。 政治媒体Axios等称，民主党正在考虑将大法官人数从目前的9人增加到13人的方案。目前众议院多数党民主党的目标是在大选同一天举行的上、下议院选举中全部获胜，并接手上院。分析认为，即使特朗普总统强行任命，民主党也将利用议会多数党的地位，从明年开始大举任命具有进步倾向的大法官。 民主党的网上募捐平台“Act Blue”从金丝伯格去世当晚的18日晚8时开始，在28个小时内共募集了9140万美元（约合1060亿韩元）的捐款。《纽约时报》分析说：“围绕任命的（保守对进步）战争成为刺激进步赞助者的原动力。” 特朗普方面对拜登施压，要求他“公开大法官候选人名单”。此举刺激了担心民主党任命进步人士的保守选民的不安感，被认为是试图营造在大选中有利的环境。《华盛顿邮报》预测，如果拜登在大选中获胜，有可能诞生美国首位黑人女大法官。拜登阵营方面表示，“事前没有公开候选人名单的计划”，拒绝了特朗普的要求。 但是，与政治斗争无关的追悼金斯伯格的热潮依然火热。社交媒体追踪企业“NewsWhip”表示，金斯伯格去世仅两天，与此相关的社会媒体互动（点赞、回复、转发）内容就达到了4100万件。考虑到一周内关于新冠疫情的互动内容为6200万件，可以看出大众对此的关注程度有多大。 《纽约时报》报道说：“所有年龄的女性都在哀悼曾作为女权主义象征的‘角色模特’的去世。这与反对总统强行任命保守大法官的进步势力的悲哀是不同的。”

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