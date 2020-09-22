战术失败的结果. September. 22, 2020 07:28. . 拿破仑于1812年9月14日抵达莫斯科。这是开战仅3个月就进军数千公里取得的成就。因洒在俄罗斯平原上的无情的血和牺牲，拿破仑远征的俄罗斯受到了巨大的指责。中间进行的几次战斗，也只有一半的成功。因此，远征俄罗斯被记录为是毁掉拿破仑名声的大失败。但拿破仑成功进入莫斯科，绝对不是简单地可以贬低的水平。 拿破仑的进军速度是后来以机械化军团为前驱的德国军队也未能达到的速度。虽然德国方面说，由于没有直达莫斯科，而是在列宁格勒（现在的圣彼得堡）和乌克兰左右摇摆，莫斯科的攻击被推迟，但即使从一开始向莫斯科方向坚定地进攻，进入莫斯科的时间也同拿破仑差不多。 悲剧的开始是在进城之后。拿破仑原以为占领莫斯科后俄罗斯会出面谈判，但俄罗斯却纹丝不动。拿破仑的战略构想被证明是一个完美的错误。拿破仑或者是没有承认，或者是不敢承认。他既没有放弃战略，也没有构思实现战略的新战术手段，一直在莫斯科坐等谈判使节的到来。经过35天的拖延，拿破仑终于承认失误，开始撤退。但是冬天已经临近了。由于冬将军和俄罗斯军的追击，拿破仑军遭受了极大的痛苦。在进入莫斯科的兵力中，生还回来的只有十分之一左右。有人推测说，如果拿破仑再早出发一周，幸存者可能就多出了几倍。仅最后一周就有几万人冻死了。 战术上的失败当场证明为战斗的结果。战略上的失败很难把握，更难承认。尽管面对屡屡战败和失败，但对现实闭上眼睛。坚信最后的胜者就是我们。“虽然我们现在正在苦战，但我们用的是正确的方法。”这种信念最终导致毁灭。 拿破仑在成为皇帝之前也非常机敏和正确。他的败因是手握的权力。权力中毒比毒品更可怕。

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