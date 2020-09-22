“我们漫步在孙光下”，预告将迎来最高全盛时期的孙兴慜. September. 22, 2020 07:28. by 金正勋记者 hun@donga.com. “我们正漫步在‘孙光(Sonshine•孙兴慜+阳光的合成词)’下。” 专门报道托特纳姆热刺队消息的《刺网(Spurs Web)》这样评价孙兴慜在与南安普敦队的比赛中所表现出的活跃。孙兴慜20日在英国南安普敦圣梅里斯球场举行的2020~2021赛季英格兰足球超级联赛(EPL)第二轮客场比赛中，攻入了自己单场比赛最多的4粒进球。他在0比1落后的上半场补时阶段攻入本赛季第1粒入球，并在下半场第2分钟、下半场第19分钟、下半场第28分钟接连破门得分，成功上演大四喜。最终托特纳姆热刺队以5比2获胜。 自英超联赛1992年成立以来，孙兴慜是首位在一场比赛中打进4球的亚洲球员。《刺网》表示：“下半场托特纳姆热刺队完全变了。随着哈里•凯恩发现突击到前场的孙兴慜，原本黯淡的上半场瞬间消失了”，对孙兴慜的“大四喜(4球+帽子戏法)”赞不绝口。 除了《刺网》之外，各种英国媒体也争先恐后地报道了孙兴慜的活跃表现。英国广播公司(BBC)评价说：“孙兴慜和凯恩就像心有灵犀一样，以完美的配合掌控了比赛。”《Give me 体育》甚至写道，“孙兴慜处于最佳状态时，这个地球上任何后卫都无法阻挡他。” 在英超官方网站进行的“King of the Match(MOM)”投票中，孙兴慜以71%的压倒性支持率击败队友凯恩，成为本场最佳球员。自英超成立以来，包括孙兴慜在内，在一场比赛中攻入4粒进球的只有28人。《独立报》赛后给孙兴慜打了10分，并报道称，“在和守门员一对一的机会中，有如此冷静的球员吗？令人吃惊的是他始终非常冷静。” 孙兴慜凭借当天的出色表现，消除了人们对俱乐部引进加雷斯•贝尔(31岁•威尔士)后有关他地位下降的忧虑。体育专门媒体EPSN表示：“孙兴慜凭借出色的渗透力击垮了南安普敦队的整条防守线。无论其他球员踢得多么糟糕，对于主教练何塞•穆里尼奥来说，孙兴慜和凯恩都是可以确切依靠的前锋。”专家们预测，贝利的加盟反而会给孙兴慜添个臂膀。KBSN解说员金大吉(音)表示：“孙兴慜通过20日的比赛证明了自己的价值。由于新冠肺炎疫情，比赛日程越来越紧，在这种情况下，引进贝尔有利于孙兴慜调整状态。”

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