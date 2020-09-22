忽视检、警独立的权力机构改革，变质为“权力站队”. September. 22, 2020 07:29. . 青瓦台昨天召开了由文在寅总统主持的第二次国家情报院、检察、警察改革战略会议，再次阐明了要在剩余1年7个月的任期内顺利完成权力机关改革的意志。引发最大争议的检察机关和警方之间的调查权调整问题，随着警方接管大部分调查终结权，现在由谁来掌控警方的调查成为迫在眉睫的课题。 政府在昨天的会议上再次表明立场称，将新设总指挥警察调查职能的国家调查本部，以解决这些问题。为保障国家调查总部的独立或政治中立，提出了警察厅长不能对个别事件行使指挥权的方案。但这只是找错门牌号码或欺骗国民眼球的手段而已。 就像在最近的一系列检察机关人事安排中看到的那样，青瓦台和法务部重用了符合政权口味的检察机关干部担任核心职务。相反，针对政权进行调查的检察机关干部和检察官全部被赶往闲职，调查权力不正之风的调查将失去力量。在警察中新设的国家调查总部的独立性问题是人事安排的核心。站在权力的立场上，不管警察厅长是否行使调查指挥权，只要把国家调查本部长任命为符合自己口味的人士就可以了。 国家情报院改革也是为了防止国内政治介入，大幅缩小了国内情报收集功能，这是值得肯定的方向，但是将对共调查权移交给警察的话，令人担心国家安保上会出现空白。在情报和调查密不可分的情况下，随着对朝鲜情报收集功能和对共调查权的分离，抓捕间谍的对共调查只能一蹶不振。另外，由警察接手对共调查权，也与当初要分散权力机关权限的权力机关改革宗旨不同，不可避免地要实现“臃肿化”。 虽然昨天的青瓦台会议没有特别的新内容，但是法务部长秋美爱等出席，对此也引起了怀疑。虽然青瓦台表示这是“预定的会议”，但有传闻称，这可能是为了给因儿子服役特惠疑惑而陷入困境的秋部长加油助威。 迄今为止的检察机关改革，因为其核心部分——检察机关的独立和政治中立——消失得无影无踪，已变质为“权力站队”。相比检察机关，警方的政治权力的控制力更容易达到。现政府标榜的权力机关改革如果照此下去，很有可能引发权力机关的侍女化和犯罪、对共调查的空白。

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