贝多芬生前的“生日派对”是什么样子？. September. 22, 2020 07:29. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “如果贝多芬生前用音乐举办生日派对，会是什么样子呢？支持者们会不会提供漂亮的宫殿作为派对场所呢。朋友和学生聚在一起，还演奏了关系很好的前后辈们的音乐。在那种愉快的想象中策划了庆典。”(大提琴手梁成沅) 将举行网络受贝多芬影响的音乐家的室内乐作品的“快乐巴士日路德维希”系列演唱会。在延世大学音乐系教授梁成沅的策划下，将于下月16日至18日在全南丽水市GS加德士YeulMaru举行4场演出，在此之前的13日至15日则会在首尔西大门区锦湖艺术大厅延世举行3场演出。YeulMaru舞台是梁成沅作为音乐导演连续5年举办的“YeulMaru室内乐庆典”的第五次活动。首尔舞台把锦湖艺术大厅从2017年开始展开的贝多芬室内乐系列《贝多芬的时间＇17＇20》作为压轴舞台。 “两年前就接到了很多纪念贝多芬诞辰250周年的提案，当时还担心‘如果只演奏贝多芬的音乐，听众会不会感到厌烦’。贝多芬学习并消化了前辈音乐家的优点，并对后辈音乐家产生了巨大的影响。我想介绍一下通过前后一代人看到的贝多芬。” 13日和16日将分别在锦湖艺术厅和YeulMaru举行的演唱会主题是“贝多芬的老师们”。届时将演奏以莫扎特木管5重奏《K452》、海顿弦乐4重奏63号《日出》、贝多芬为亨德尔•奥拉托里奥《犹大•马加比》所作的主题曲《勇士归来变奏曲》等。 17日下午2点，演唱会主题是“贝多芬的朋友们”。届时将演奏贝多芬的爱弟子里斯和切尔尼的钢琴奏鸣曲、里斯将贝多芬的3号交响曲《英雄》改编成的钢琴四重奏版本等。同一天晚上7点将举行“贝多芬的支持者们”主题演唱会。届时将演奏贝多芬为支持者创作的21号钢琴奏鸣曲《瓦尔德斯坦》、弦乐4重奏《拉祖莫夫斯基2号》、钢琴3重奏《大公爵》。在11月14日的锦湖艺术大厅演唱会上，“朋友们”和“支持者们”将汇聚一堂。 在15日和18日举行的“贝多芬的理想”演唱会上，同时代的竞争对手罗西尼将演唱《塞维利亚的理发师》中的咏叹调、舒伯特的歌曲、贝多芬的30号钢琴奏鸣曲等。 就像与贝多芬交往的名字非常多一样，梁成沅邀请的音乐家们也非常华丽。钢琴家金英浩、林东赫、文智英、李彩允、Abel四重奏、小提琴家克里斯泰尔•李等将登台献艺。YeulMaru的坐席是3万韩元，锦湖艺术大厅延世坐席是5万韩元。

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