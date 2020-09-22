起亚汽车在俄罗斯和意大利开启“车辆共享服务”. September. 22, 2020 07:29. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 在俄罗斯和意大利，任何人都可以从21日(当地时间)开始，在从一天到一年的期限内租用起亚汽车的车辆。这是超越起亚汽车推出的单纯汽车销售，利用在世界市场加速的本公司车辆的综合移动出行服务的一环。 起亚汽车当天宣布，将在俄罗斯和意大利开启“起亚移动出行”示范事业。通过在顾客希望的时间内租车的服务，攻略由几天的短期服务和预定几年的长期服务构成的现有租车业界的缝隙市场。以新型冠状病毒肺炎(COVID-19)在世界范围内扩散为契机，非特定多数人使用的短期服务需求减少的同时，数月的中长期型需求有所增加。 用于起亚移动出行的所有车辆，将由现有起亚汽车营业店的营业职员(经销商)直接负责防疫和检查等工作。车辆及顾客、预约等业务所需的内容也由经销商以专用系统进行管理，再加上顾客的车辆领取和返还也由起亚汽车代理店完成，因此，期待顾客能够安心借用车辆。起亚汽车相关人士表示：“随着车辆共享、乘车共享等共享经济的活性化，经销商们也需要车辆销售之外的收益来源多元化。起亚移动出行在为顾客提供便利的同时，还追求经销商和起亚汽车的共赢。”起亚汽车计划以俄罗斯和意大利的16个据点为开端，从明年开始将事业地区扩大到亚洲、非洲、中南美、中东等地。 这样的移动出行事业被认为是起亚汽车的新增长动力，目前在世界各地以各种形式进行。在韩国，只要交纳一定时间的订车费，就可以随意更换车辆的“起亚Flex”从去年6月开始已开启服务，目前运营效果良好，在西班牙也提供了汽车共享(car sharing)服务“REVU”。这是为迎接以电动汽车为代表的电动化车辆时代，让事业结构朝着多元化方向发展的“S计划”的一环。在美国，确保现代汽车集团的移动出行服务法人“Motion Lab”和当地车辆呼叫服务企业的车辆运行记录等，为扩大移动出行事业，正在加速资料积累。

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