笑不出来的RYU，气势受挫的“KK”. September. 21, 2020 07:33. by 金培中 wanted@donga.com. “运气不好的一天”。 今年赛季第三次同时出击，试图双双取得胜利的柳贤振(33岁•多伦多蓝鸟)和金广铉(32岁•圣路易斯红雀)双双低下了头。 试图将已经遭遇5连败的球队从泥潭中拯救出来的“王牌”柳贤振虽然投得很好，但还是输了。20日，在与费城费城人队的客场比赛中，他首发出场，在6局中取得了6个安打、8个三振、1个四坏球上垒、2失分的成绩。 但在以1比2落后的第7局下半局被替换下场后，因球队再失一分，以1比3败北，迎来了本赛季第2场胜利失败(4胜)。这是自7月31日与华盛顿国民队的比赛后51天来的首次战败。赛季平均责任失分维持在3.00。 当天，直球最高球速仅为91.3英里(约147公里)，90英里(约145公里)以上的球也只有6个。柳贤振似乎也意识到了这一点，从比赛初期开始就以卡特球(36个)、变化球(26个)、曲线球(14个)等变速球(off-speed pitch，一种棒球中的变化球，当球离开投手的手时，会像快速直球的样子飞向本垒板，但在接近本垒板时又会往下坠且速度变慢)为主，面对了击球手。但在1比0领先的第5局，被费城队的首发击球手杰伊•布鲁斯击出2垒打等，连续送出5个被安打，失掉了2分。 在柳贤振取得胜利的14日与纽约大都会队的比赛之后，多伦多队遭遇了6连败，赛季胜率再次下降到了5成(26胜26负)。在美国联盟(AL)外卡排名中位居第2位的多伦多队如果继续保持目前的排名，将在季后赛第1轮与崔志万(29岁)的所属球队、也是目前AL东部排名第1位的坦帕湾魔鬼鱼队(35胜18负•胜率0.660)展开对决。赛后柳贤振表示：“队友首先得分，但随即我失分了，很可惜。 应该营造出能够获胜的氛围”，流露出遗憾之情。 挑战本赛季个人第3场胜利的金广铉创下了本赛季最多失分纪录。同一天，在与匹兹堡海盗队的客场比赛中，金广铉在5又三分之一局内，取得6个被安打(其中2个本垒打)、1个四坏球上垒、4个被三振，丢掉了4分。 虽然消化了MLB出道以来最多的投球数(103个)，但是失分、被安打、被本垒打等都是自己一场比赛中的最多记录。在第1局下半局1人出局后，被基布里恩•赫兹击出本垒打，维持了25局的无责任失分比赛也结束了。在第3局，胡塞•奥苏纳也击出了一记本垒打。本场过后他的平均责任失分从0.63大幅上升到了1.59。 最近被诊断为肾脏梗塞，正在服用血液稀释剂的金广铉为了防止出血和淤青，戴着带有特殊保护装置的帽子投球。金广铉说：“因为里面有比普通帽子更硬的东西，所以确实不方便。作为保护装备，我戴了一顶大帽子，(投球时)有很大的晃动。因为医生让我戴，所以即使不方便也要戴。” 避免了战败，这让他感到欣慰。匹兹堡队的首发投手米奇•凯勒在6局内未送出一支安打，圣路易斯队的击球阵容一度被对手逼到无法得分，但在第7局上半局以0比4落后的情况下替补投手上场后，击出5个四死球和3支安打，连得5分，戏剧性地反败为胜。

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