现代汽车氢电卡车在中国斩获技术创新奖. September. 21, 2020 07:34. by 金道炯 dodo@donga.com. 现代汽车最近出口到欧洲的氢电卡车在中国举行的氢能博览会上获得了技术创新重要奖项。 现代汽车20日表示，15日在中国上海举行的“第五届国际氢能与燃料电池汽车论坛”上，氢电卡车“Xcient”(照片)获得了氢能与燃料电池技术创新奖二等奖。 在此次论坛上，中国企业与机构包揽了从一等奖到参与奖的所有奖项，现代汽车是唯一获奖的外资企业。“Xcient”也是唯一一款获奖的整车车型。 Xcient氢电卡车通过190 kW(千瓦)功率的燃料电池堆，驱动马达最高输出功率为350kW(476马力)。该车装有7个大型储氢罐，储氢容量约为32公斤，充电8~20分钟，续航里程可达400公里左右。 现代汽车今年7月首次向瑞士出口了Xcient氢电卡车。预计到今年年末为止将供应50辆，到2025年为止共供应1600辆。Xcient氢电卡车由现代汽车和瑞士氢能解决方案专门企业“H2能源”的合资法人“现代氢动力”接收，并以按次收费的方式向商用卡车运营商提供租赁服务。 现代汽车去年9月还与美国康明斯公司签署了业务协议，双方共同开发以商用汽车使用的氢燃料电池系统为基础的环保动力总成，并提供给北美商用车制造企业。 另外，在此次论坛上，中国的上海氢气推进技术获得汽车用燃料电池技术，中国第一汽车集团、东风汽车等企业凭借商用车用燃料电池技术获得一等奖。据悉，中国最近在氢燃料电动车相关技术开发方面速度相当快。

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