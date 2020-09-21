BTS：“大韩民国的青年们一直很坚强，很了不起”. September. 21, 2020 07:34. by 黃炯? constant25@donga.com. “大韩民国的青年们一直很坚强，很了不起。” 19日，作为青年代表出席在青瓦台绿芝园举行的“第一届青年日”纪念仪式的防弹少年团(BTS)7名成员按顺序宣读了写给19年后的青年们的书信形式的纪念词。BTS最近在美国Billboard“Hot 100(单曲排行榜)”上，作为韩国歌手(及组合)首次凭借新歌《Dynamite》连续两周蝉联榜首。 J-HOPE(郑号锡)说：“不知道眼前是乐园还是悬崖。我们的开始就是这样。”接着，SUGA(闵玧其)和JIMIN(朴智旻)、V(金泰亨)吐露了出道前后的苦恼，说“好像很长时间一直都呆在原地”、“不幸福，空虚感袭来”、“不管怎么努力，都觉得很难赶上朋友”等。 队长RM(金南俊)说：“绝对无法相信在走路的路上会看到花丛，即使有可喜的果实掉落，那条路也会一直如此。”JUNG KOOK(田柾国)表示，“我们彼此都想帮助对方，让我们自然而然地知道我们要做的是什么。”最后，JIN(金硕珍)表示：“即使在未来，我们彼此以青年和大人的身份面对，也不会说‘这是正确的道路’‘这是正确的答案’。希望各位能够为了未来的青年而站在前面，成为时代的灯光。” 纪念词结束后，BTS向文在寅总统赠送了“2039年礼物”，其中包括为未来青年们准备的信息。该礼物将保管在大韩民国历史博物馆，在2039年第20届青年日纪念仪式上公开。文在寅总统在当天的活动中就BTS表示：“我喜欢歌曲和舞蹈。听着防弹少年团的歌曲和舞蹈，感觉自己像是走入了境地的青年。偶像组合的音乐经常无法跟上，但防弹少年团的歌词十分入耳”，青瓦台发言人康珉硕进行了传达。 另外，总统礼宾秘书官卓贤民当天在Facebook(脸书)上表示，此次活动是自己执导的。对于BTS的《2039年礼物》，他说，“这是19年前的青年们给2039年青年的礼物，也是我执导第一届青年节的礼物。不知道该做什么企划，这就当是送给(未来的活动)导演的礼物吧。”对此，国民力量许垠娥议员在脸书上写道：“准备活动的公务员们必须是幕后看不见的手。难道总统典礼只是为了自己的表演吗？”

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