驻韩美军司令：“明年难以移交作战指挥权”. September. 21, 2020 07:34. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 据悉，在韩国政府加速推进文在寅总统任期内（2022年5月）接管战时作战控制权的情况下，驻韩美军司令兼韩美联合司令部司令罗伯特艾布拉姆斯（照片）对目前韩国军队执行作战指挥权的能力，向韩国军方有关人士表明了怀疑的态度。有观察人士认为，如果11月美国大选后韩半岛安保局势再次动荡，今后围绕作战指挥权的移交时间，韩美间有可能再次出现隔阂。 据韩国政府消息灵通人士20日透露，艾布拉姆斯最近表示：“考虑到韩国军队的训练准备态势等，明年也难（以移交作战指挥权）。”分析认为，这意味着他认为，随着受今年新冠疫情的影响，韩美联合军演被缩减，韩国军队目前对接管作战指挥权的准备尚不充分。 韩国军方相关人士表示：“据我所知，今年以来，美军对接受未来联合司令部检验评价的韩国军队的能力流露出否定的氛围。”在8月28日结束的韩美下半年联合演习中，由于新冠疫情的影响，美国本土增援兵力投入出现差池，因此只进行了作战权移交之后韩国军队主导的未来联合司令部运用检验的预演。原定于今年进行的第二阶段“完全运用能力”检验也将于明年重新进行。 直到去年为止，艾布拉姆斯一直主张，“移交作战权不是以时机，而是以条件为基础”，其对移交战时作战指挥权的谈论一直以韩美已达成的原则性立场为主，但自今年以来，其调门持续上升，反映了对这种情况的评价。艾布拉姆斯当地时间11日在美国战略国际问题研究中心主办的视频会议上，对于战时指挥权移交一事表示：“有了许多进展，但说实话还有很长的路要走”，并强调，“未来联合司令部的三个阶段检验，只是司令部需要具备的各种军事能力之一而已”。 有人分析认为，美国方面对战时作战指挥权的移交多少有些否定的态度，是不是为了牵制最近韩国政府加速接管作战指挥权的动向。青瓦台相关人士8月28日在提拔新任国防部长徐旭时表示：“此次人事调整的讯息是基于韩美同盟的作战权移交。”据悉，韩国政府在文在寅总统就任后把大选承诺“任期内移交”调整为“提前移交”，但在非官方场合，一直以2022年接管战时作战指挥权为目标，与美方进行磋商。 执政圈最近也提到了美国推迟移交作战指挥权的可能性，主张需要迅速接管作战指挥权。共同民主党的国防委员长闵洪哲15日在对政府质询中表示：“（移交作战指挥权）不是靠满足条件，而是要靠政治决断。”对此，时任国防部长郑景斗回应称，“如果是现在这样的作战指挥权运营系统，那么任何时候移交作战指挥权都没有问题”。

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