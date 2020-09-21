国内首次报告“再感染”疑似病例…抗体效用期短，治愈者管理面临危机. September. 21, 2020 07:34. by 金相雲 sukim@donga.com. 韩国首次报告了新型冠状病毒肺炎(COVID-19)治愈后再次确诊的“再感染”疑似病例。 这与最初感染时进入体内的部分病毒在治愈后重新激活的“再养成”有所不同。如果再感染得到最终确认，就意味着新冠病毒抗体的功效非常有限。对疫苗开发或治愈者管理产生负面影响是不可避免的。 20日，据中央防疫对策本部透露，今年3月确诊的20多岁女性在解除隔离后，于4月初再次被确诊为阳性。中央防疫对策本部表示：“相关女性的事例证实了基因型的变化。”也就是说，第一次和第二次感染当时的病毒基因类型不同。通过与第一次感染时不同的感染者，新基因型的病毒传播给了20多岁的女性。 据防疫当局透露，截止到本月8日，国内再养成事例共达628人。但防疫当局判断认为，这与再感染无关。也就是说，被检测出死亡病毒碎片或残留的病毒因免疫力低下而再次被激活。 以20日0时为准，新冠病毒肺炎确诊病例为82例。自上月13日(56人)以后，时隔38天再次降到了两位数。首都圈新增55名确诊患者，截至目前累计确诊患者已超过1万人。但最近两周(7日至20日)感染途径不明的确诊病例大27.4%。 政府决定，将原定于当天结束的非首都圈地区第二级社交距离限制措施延长一周至本月27日。

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