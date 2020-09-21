要长久干下去的实权副部长和执政后半期的朝核时间表. September. 21, 2020 07:35. by 尹完準 zeitung@donga.com. “我必须长久干下去。” 据说，这是被称为“实权次官”的外交部第一次官崔钟建上个月就任后会见外交部干部时说的话。他一直被称为重视南北关系独立路线的“自主派”。他曾担任青瓦台国家安保室和平企划秘书，被任命为次官时，外交部出现了波动。人们猜想，青瓦台是不是想在执政后半期派遣崔钟建来抓军纪。他在会见记者时表示：“进入政权后半期，动力就会减弱，所以想在这方面助一臂之力。” 这样的他表示要长久干下去，是什么意思呢？他并不是在说，在文在寅政府任期还剩一年半的情况下，要把次官担任到底。据说，这是因为他年纪相对较小（46岁），在结束次官任期后还有很多时间，所以即使考虑到未来也不会和外交官们过不去。 目前，他正积极就各方面外交问题表明立场，表现出积极的态度。据说，他在强调文在寅政府国政哲学的同时，有时也会与干部们产生意见分歧。试图与美国建立“同盟对话”的新磋商机制，也可能是想在政府任期内取得成果而加快速度。 朝核问题让青瓦台等现任政府外交安保核心人士心焦如焚。大部分观察人士认为，在11月美国大选之前，很难重启朝美无核化协商。朝鲜露骨地表现出拒绝南北对话的意思。虽然韩国试图进行人道主义援助，但据精通对朝情报的消息人士透露，朝鲜明确表示“不接受韩国的援助”。 根据美国大选结果，朝美之间的对话窗口有可能重新开启。朝鲜在明年1月召开第八次劳动党大会之前，将巩固内部，然后会以怎样的对外战略基调出现，也是个变数。问题是时间。到了明年，韩国将进入下届大选局面。寄希望于“化学反应”而在河内失败的朝美首脑会谈，无论谁成为美国总统都很难再次上演。尽管如此，政权人士们都不免焦虑，无论以何种方式，都想在朝核问题和韩半岛问题上留下文在寅政府的遗产。 因此，外交、统一、安保部门表示：“执政势力是不是把解决朝鲜问题的时间表看成了1年半。实际上，时间要远长于此，这种认识上的差异似乎越来越大。”现在，“对话是必要的，但搞好对话更为重要”“即使向朝鲜让步，也要做出精巧的让步”的呼声越来越高。也就是说，不能再次寄希望于美国总统特朗普廉价向朝鲜提供像韩美联合军演这样价值很高的谈判筹码的方式。 文在寅政府的国政哲学固然重要，但要想重新抓住解决朝核问题的契机，就必须和具有专业性的官员们寻找共同点。越到执政后半期，这样的配合就越重要。美国大选、党大会之后，朝鲜不论采取哪种方式，都会重新行动。到时候，青瓦台着眼长远，为真正解决问题打下对话基础，这比起崔次官等个人能长久干下去，对大韩民国的未来更为重要。

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