《社论》对秋美爱儿子疑惑保持沉默，高喊37次“公正”，就能成为公正社会吗？. September. 21, 2020 07:35. . 文在寅总统前天在第一届青年节纪念致辞中表示：“深切感受到青年们对‘公正’的高度要求，一定会顺应这一要求”，“将进一步加强根除兵役不正之风、逃税调查、体育界暴力的努力。”文在寅总统还表示：“公正是烛光革命的精神，也许不能全部实现，但那是我们政府不可动摇的目标。” 文在寅总统在纪念致辞中似乎意识到了对“公正”价值非常敏感的青年，先后37次提及“公正”一词。特别是对于青年们反对的仁川国际航空公司保安要员转正争议，他表示，“消除正规职位和非正规职位之间的差别，在另一方面却被认为关上了机会之门”，表示将以此作为反省的契机。但是，对于最近引发损害公正性争议的法务部长秋美爱儿子的兵务特惠疑惑，他却保持沉默。他在讲话中只作了根除聘用、教育、兵役不正之风的原则性表态。 继去年把整个国家分裂成两截的曹国事态后，秋美爱部长儿子的特惠疑惑引起了国民、特别是青年们的反感。在军队服役期间，即使休假结束了，他也没有归队，而是通过电话延长休假时间，由身为母亲的秋部长助理代办等，出现了这种普通青年难以想象的事情，但检察机关却迟迟不肯查明真相，青年们却因执政党把秋部长的儿子喻为安重根义士、一味予以庇护的过分行为而转过身去。 随着文在寅总统的沉默时间延长，秋部长儿子的疑惑日益恶化。文在寅总统应该斥责一直以来对查明真相持消极态度的检察机关调查组，并敦促迅速展开调查。在这种情况下，执政势力不仅没有努力杜绝不公正疑惑，反而围绕秋部长儿子的疑惑加紧区分派别的阵营对决。文在寅政权上台时曾是核心支持层的青年们为何转身离去？应正视这一点。 制定青年基本法和成立青年政策协调委员会的宏大机构，并不能抚慰青年们的空虚。不会因为高喊了“公正”，就能让人们相信实现公正社会。核心是通过彻底查明真相，不分党派，采取任何人都可以接受的有效措施。执政党不应该对秋部长儿子的疑惑置之不理，使大韩民国再次陷入国论分裂的泥潭。

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