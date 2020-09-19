减少和省略现场国政监察，尽量减少传唤证人. September. 19, 2020 07:19. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 今年在国会国政监查现场，证人出席次数将比以往有所减少，而且几乎不进行现场监查。这是因为，受新冠疫情的影响，预定于10月5日至24日进行的国政监查标准很有可能大幅修改。 共同民主党院内相关人士18日表示：“为了预防新冠疫情的扩散，我们计划尽可能在首尔国会消化当地所有国政监察日程，同时根据常任委员会特点及朝野协商情况，确定国政监察日程。”这是为了尽量减少来往于地方和国会的日程和移动，防止新冠疫情扩散，并针对可能发生的感染事态，方便掌握路线。 由此，国会企划财政委员会和法制司法委员会、农林畜产食品海洋水产委员会等决定省略或正在讨论省略通常在国政监察第二周开始的现场国政监察。企划财政委员会和法制司法委员会分别直接访问各地方国税厅和各地方法院，进行当地国政监察。共同民主党相关人士表示：“此次将采用只传唤地方被监查机关的相关人士最少人员到国会的方式进行。” 外交统一委员会也决定取消在外公馆的当地国政监察日程，用视频代替。这是自1995年引进相关制度以来，首次取消海外当地国政监察日程。国会教育委员会也在讨论通过视频进行部分地区教育厅国政监察的方案。 政治圈内外要求尽量减少证人申请的呼声也越来越高。其宗旨是，减少企业人士及被监管机构的传唤，使他们能够更加集中于面临新冠疫情危机的状况。国会政务委员会共同民主党干事金秉旭议员16日在自己的脸书账号上表示，“从克服国难和搞活经济的角度出发，不会申请非机关质询的普通（企业家）质询。不会向此次国政监察申请证人”；保健福祉委员会所属的该党议员金元二也提议，“位于抗疫最前线的疾病管理厅应该被排除在国政监察对象之外”。国会相关人士表示：“虽然可能会受到‘水国监’的批评，但通过视频等代替证人出席，国监时间也维持原样，因此不会有大的差池。” 有人指出，应以此为契机，把它当作纠正诸如大量申请证人或令人丢脸式的证人申请等错误的国会国政监察惯例的机会。国会相关人士表示：“过去曾有人指出，证人申请和资料要求是‘成堆’或‘令人丢脸’式的，效率低下”，“不应该仅限于‘一次性活动’，应该继续进行有关国政监察效率化的讨论。”

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