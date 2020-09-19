得益于《寄生虫》和BTS热潮…文化艺术著作权贸易收支首次实现顺差. September. 19, 2020 07:19. by 张润贞记者 yunjng@donga.com. 今年上半年(1∼6月)文化艺术著作权贸易收支历史上首次形成顺差。这被解释为是因为电影《寄生虫》和防弹少年团(BTS)等韩流文化商品和明星大受欢迎。 据韩国银行18日公布的《2020年上半年知识产权贸易收支》显示，今年上半年产业产权与著作权等知识产权贸易收支逆差(赤字)为7.5亿美元。赤字幅度与去年上半年(-8.8亿美元美元)相比减少了15%左右。 其中著作权贸易收支创下半年(6个月)最高顺差10.4亿美元美元的影响很大。特别是文化艺术著作权收支盈利达8000万美元。文化艺术著作权收支包括音乐、电视剧、电影、文学作品出口等。 韩国银行相关人士解释说：“随着韩国国内网络游戏出口增加，广告公司使用的影像和音响的著作权费支付减少，著作权收支得到了改善。这可能是受到了韩剧影像出口等影响。”实际上，在越南等亚洲国家，韩剧占据了Netflix人气节目的大部分。 游戏等研究开发及软件著作权收支也比去年多1.5亿美元，达到9.7亿美元的顺差。 相反，产业产权贸易收支逆差达17亿美元，比去年上半年增加了2.5亿美元。商标及特许经营权赤字从1000万美元暴涨到了7.4亿美元美元。使用源泉技术时支付的特许及实用新型专利权赤字从13.4亿美元减少到了9.7亿美元。

한국어