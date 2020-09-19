预告“中秋假”人潮将取代返乡，中秋防疫将更加不安. September. 19, 2020 07:20. . 在中秋长假期间，为了防止新冠疫情扩散，政府要求游子克制返乡，因此济州和江原道等主要旅游景点纷纷迎来游客预约。据推算，在从30日开始的5天连休期间，济州将迎来约20万名游客。这相当于夏季的旺季。迎来枫叶季节，江原地区的主要住宿设施也已经预订一空。没有返乡，而是游客增加，这是一种“气球效应”，如果非特定人群密集在大众利用设施，危险度反而会更高。 中秋连休是下半年新冠疫情防控的最大危险因素。在此期间人流量急剧增加的长假过后，确诊患者无一例外地增长。5月黄金假期一结束，梨泰院俱乐部事件爆发，夏季休假和光复节长假之后，出现了第二次流行危机。再加上呼吸道感染病正在进入增加的秋季，如果放松警惕，此次连休很有可能成为“新冠病毒引爆剂”。 中央政府和地方自体团体应该集中检查酒店和度假村、娱乐设施和练歌房等危险设施的防疫情况，将连休风险降到最低。此次中秋返乡客流减少，但快递需求将会增加。对过去大大小小的集体感染不断发生的物流设施的防疫及配送司机的安全检查也不能疏忽。国民要尽量避免移动，同时要彻底遵守戴口罩和保持距离，在室内长时间停留时，要定期通风。 据统计，昨天新增新冠确诊病例126例，连续35天保持三位数。虽然因为经历了令人痛苦的保持社交距离2.5阶段（8月30日∼9月12日），一度每天出现400多名患者的数量已有所减少，但仅从患者规模来看，仍需要实行保持社交距离第三阶段，情况依然十分严峻。在2.5阶段期间，全国各地也发生了35起新集体感染事件。新冠疫情的终结在短期内还很难期待。随着全球制药公司正在开发的疫苗在最终阶段的3期临床试验中接连出现副作用，预计疫苗商用化要到明年下半年才能实现。到那时为止，只有克制外出和聚会，将基本卫生守则生活化，是唯一的方法。

한국어