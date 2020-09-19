又是醉酒驾驶…SUV冲入闹市区人行道. September. 19, 2020 07:20. by 李素妍记者•韩成熙记者 always99@donga.com. 此前著名的“乙旺里酒后驾车事故”夺去了做炸鸡配送的50多岁家长的性命，在国民谴责舆论高涨的情况下，17日首尔市中心再次发生了醉酒司机驾驶的车辆冲入人行道导致行人受伤的事故。虽然随着新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的扩散，强化了“保持社会距离”防疫方针，酒局有所减少，但是因酒后驾驶引发的事故在新冠病毒扩散后的2~8月比去年同期增加了16.9%。 首尔城北警察署表示，17日下午7时56分许，因涉嫌(危险驾驶致死伤•违反道路交通法等)在地铁4号线汉城大学入口站十字路口醉酒驾车撞伤行人，40多岁的男性A某被立案调查。据警方透露，A某在十字路口左转时，冲向在人行横道前等待交通信号灯的30多岁女性B某。 据说，当行人涌向被车撞倒在人行道上的B某周围时，A某显然处于醉酒状态，摇摇晃晃地走出了车外。因该事故，B某受了轻伤，被送往附近医院。据调查，当时A某的血液中酒精浓度已经超过了吊销驾照的水平(0.08%以上)，处于醉酒状态。 今年6月24日，在釜山，喝醉酒的C某(64岁)驾车撞上了停在釜山东区某三岔路口的车辆。此后，C某在行驶到约2公里外的宝水洞咖啡街时，因市民的举报被警方逮捕。当时C某的血液中酒精浓度高达0.153%，属于吊销驾照的水平。 18日，警察厅向国会行政安全委员会所属的国民力量金用判议员室提交的资料显示，今年2~8月酒后驾驶事故件数为1.004万件，比去年同期(8589件)增加了16.89%。 另外，因酒后驾车撞死送炸鸡的50多岁家长的30多岁女性于18日被检察机关起诉，并移交给了警方。另外，在釜山海云台区吸食大麻后，在幻觉状态下抓住方向盘并引发7重追尾事故的40多岁保时捷司机当天也因涉嫌危险驾驶致伤、逃逸致伤等被警方拘留。

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