“金广铉 新人王候补”“柳贤振 赛扬奖候补”. September. 19, 2020 07:20. by 黃奎引 kini@donga.com. “KK”金广铉(32岁•圣路易斯红雀)在选手评价中，被拥有最高权威和历史的棒球杂志“Baseball America”(BA)认可为“崛起的新人”。 BA通过18日的报道分析了今年国家联盟(NL)新人奖的竞赛，并介绍说，“金广铉在上个月18日进入首发轮换阵容后，成为了整个美国职棒大联盟(MLB)中最强大的首发投手。金广铉作为先发投手，消化了27又三分之一局，只丢掉了1分自责分。而且这1分还是在首场比赛中失掉的。在经历肾脏梗塞后(在15日与密尔沃基酿酒人的客场比赛中)7局无失分等，最近他连续24局创下无责任失分。” 但是，BA将杰克•克伦沃斯(26岁•密尔沃基•内野手)、达斯汀•梅(23岁•洛杉矶道奇•投手)、德文•威廉姆斯(26岁•密尔沃基•投手)评为新人王前三名。该媒体认为，目前他们3人还领先于金广铉。 对于“蓝色怪物”柳贤振(33岁•多伦多蓝鸟)的评价则褒贬不一。MLB官方电视台MLB网络在筛选美国联盟(AL)赛扬奖5名候选人时，将柳贤振也包括在内。加拿大网络媒体《thescored.com》也把柳贤振选为AL赛扬奖的第五名。但是MLB官方网络媒体“MLB.com”当天公开了以本社记者为对象进行的AL赛扬奖模拟投票结果，在介绍柳贤振时只提及了“成功获得选票的选手”，但并没有把他列入前5名。 因为赛季还没有结束，两位选手都还有提高评价的机会。首先，金广铉将以匹兹堡海盗队为对象挑战赛季第3胜。据MLB主页透露，金广铉将在20日与匹兹堡队的客场比赛中首发出场。截止到当天，匹兹堡队的胜率为15胜34负（胜率0.306），在MLB30支球队中胜率最低。金广铉已经和匹兹堡队有过两次交锋。在MLB出道战的7月25日揭幕战上，他获得了保局成功，上个月28日也以6局3个被安打、1失分(非自责分)的成绩完成好投，但未能取得胜利。 从轮换顺序来看，柳贤振也很有可能在同一天进行的与费城费城人队的客场比赛中首发上场。柳贤振以费城队为对象，在总共3场比赛中首发出场，投了18又三分之一局，以1胜、无败、平均责任失分2.45的数据展示了强大的实力。 另外，多伦多队18日以7比10负于纽约洋基队，最近陷入了3连败。目前球队以26胜23负(胜率0.531)的成绩，在AL总排名上跌至第8位。以多伦多队为对象两天前轰出6个本垒打，前一天击出7个本垒打的洋基队击球阵容当天再次击出了6个本垒打，并由此成为美国职棒大联盟历史上首支连续3场比赛击出6个本垒打(及以上)的球队。

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