确诊3000万人……面对陡峭的扩散趋势，老人设施等应无懈可击. September. 18, 2020 07:15. . 全球新冠累计确诊者超过3000万人，而国内单日新增确诊者也从一度减少至小100多人增加到153人。特别是老人疗养设施和汽车厂、教会等频繁发生新的集体感染，而且不知道感染途径的所谓“不明感染者”的比重也超过了25%，这让防疫当局非常紧张。 最近突出的防疫死角地带就是老年人的感染。10日至16日的一周内，新增确诊病例916例，其中60岁以上患者达到360例，占四成。高龄人群的病亡率也越高，50岁以下人群的病亡率不到0.5%，但60岁以上人群的病亡率大幅上升至1.19%，70岁以上、80岁以上人群的病亡率分别达到6.47%和20.57%。重症患者的比率也接近60岁以上患者总数的90%。60岁以上确诊者比重和高龄死亡者增加，是因为老人疗养设施等接连发生集体感染。迄今为止，韩国国内新冠全体死亡者的三分之一左右来自疗养院等老人设施。 防疫当局表示，将以首都圈疗养医院和疗养设施为对象进行标本诊断检查。但是，对老人疗养设施管理的忧虑是什么时候开始的，到现在才进行抽样调查？政府此次出台的对策也缺乏实效性。相比老人24小时常驻的疗养设施，只在一定时间里负责老人的日间护理中心等更易发生感染，但是却没有采取任何措施。虽然疗养设施采取了禁止外人探视等措施，但依然允许看护人接触老人患者，因此病毒入侵的可能性仍然存在，这也是个问题。 全球感染者突破3000万人，距离去年年底中国武汉向世界卫生组织报告出现首例情况不明的肺炎9个月时间。超过1000万人后突破2000万人用了44天时间，但是发展到3000万人只花了38日。新冠疫情的传播速度更快了，但疗养院等老人集体设施却成为变得更强烈的新冠病毒的目标。新冠疫情初期国外发达国家疗养设施中出现许多高龄死亡者的模式，现在正在扑向我们，因此要集中力量予以有效切断。

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