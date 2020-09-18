用宇宙的惯性来看新冠疫情. September. 18, 2020 07:16. . 又一个学期开始了。如果说与第一学期有什么不同，那就是更加谙熟了这种状况。学生们现在似乎也安稳地投入到了学习中。周围的同僚教授们现在对网络授课也熟悉了很多。虽然研究很难像以前一样进行活跃的国际合作，但在研究室却安静地进行着。从这些大学的情况看，给人一种惯性力量的感觉。 惯性法则是学物理学时最早学到的牛顿物理学的最基础概念。这个法则最重要的关键词是“连续”。在某种静止状态或运动状态下，如果外部力量没有发挥作用，物体就会继续静止或继续运动。为了把油轮前进的方向改成90度，关闭发动机要多走数公里以上。比这更重的航空母舰要想改变方向，需要更长的时间和距离。因为越是沉重的物体，越不能轻易改变方向。为了改变自己所走的方向，还需要其他强大的力量。那么，由新冠疫情导致的日常生活的变化，需要怎样的力量和多长时间呢？ 在太空中飞行的物体很难改变自己的方向。因为在地球上，空气中的粒子会撞击飞行物体形成阻力，但在宇宙空间里，没有阻止飞行的阻止力量。没有阻力就不能轻易停下来。为了修理宇宙飞船，从宇宙飞船出来挥动锤子，如果失手，锤子就会旋转，直到撞击宇宙尽头的某处。即，惯性力量受其环境支配。 我们以牛顿力学的中心太阳为中心生活。地球和太阳奇迹般地处在最恰当的位置上。如果比现在的位置还远，地球就会像火星一样成为冰冻的沙漠。相反，如果离得近，地球就会像金星一样成为下着酸雨的热行星。对于无论远或近，对于都想生存的生命体来说，这里都是残酷的地方。月球也有着最适宜地球维持现在这种空转周期的大小。如果比现在小的话，会妨碍地球的自转，很难成为像现在这样稳定的地球环境。随着地球上生命体的进化，月球和地球能够生存，这都是因为月球和地球保持了非常适当的大小和距离。 地球的大小和质量也是以最合适的值打造的。如果地球的质量小于现在的质量，重力就会变小，在大气中无法留住氧气。如果质量大的话，在原始时代形成的有毒气体混在大气中，生命体很难生存。在这奇迹般的巧合中，太阳和月亮、地球正在反复自转和公转。 在惯性框架中，以地球为代表的人类生活和环境得到最恰当的安排，这是近乎奇迹的事情，也是最值得庆幸的事情之一。那么，新登场的新冠疫情这个变数该如何看待呢？从物理学来看，在这种坚固的宇宙惯性的框架下，新冠疫情等考验也许不会成为制造某种变化的“小力量”。虽然对我们来说是件大事。

한국어