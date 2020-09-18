朝鲜在阅兵式训练场新建洲际导弹级导弹隔纳设施. September. 18, 2020 07:16. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 卫星照片显示，朝鲜在正在准备10月10日举行的劳动党创建75周年阅兵式的平壤美林机场新建了可保管洲际导弹的大型临时保管设施。据悉，韩美情报部门也在关注朝鲜在阅兵式上全面公开新型洲际导弹的可能性。 美国专门报道朝鲜消息的媒体“北纬38度”当地时间15日在一份报告中表示：“对美林机场卫星照片进行分析的结果显示，确认最近建成了2个长37米、宽7米的大型临时设施。”考虑到卫星照片的拍摄时间，这些设施可能是在本月4日至14日之间建成的。“北纬38度”在报告中认为，相关设施大到可以保管洲际导弹级导弹的移动式发射架。 考虑到朝鲜2017年11月发射的“火星-15”型洲际导弹的长度为22米，该设施可以容纳比“火星-15”型更大的洲际导弹。因此，有观察人士认为，朝鲜可能准备在阅兵式上公开此前不为人知的新型洲际导弹。韩国军方消息人士说：“不能排除朝鲜推出可以打击美国本土的新战略武器，引起关注后，针对11月美国大选发射‘北极星-3型’潜射弹道导弹的可能性。”

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