现代起亚汽车今年的电动汽车销量跃居世界第三. September. 18, 2020 07:16. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 现代汽车集团今年得益于纯电动汽车(EV)销售的好势头，跃升为今年EV世界前3位的整车集团。 市场调查公司“SNE Research”17日表示，对世界77个国家的今年1~7月各企业电动汽车销量进行统计的结果显示，现代汽车和起亚汽车分别以3.6万多辆和2.2万多辆位居世界第4和第8位。 如果将排名前10位的企业汇集到同一资本集团内，那么继售出19万多辆的美国特斯拉和8.4万多辆的雷诺日产汽车集团之后，排在第三位。奥迪大众集团以5.5万多辆紧随现代汽车集团之后。 现代汽车集团之所以取得如此佳绩，主要是因为商用车销售情况良好。现代汽车得益于“波特2”EV卡车的良好销量势头，一年内销量增加了12.3%，起亚汽车得益于“BONGO1t EV”卡车和“Niro”“Soul”的强劲需求，同期销量增幅达到39.4%。预示将从今年下半年开始明年正式推出EV的奥迪和大众的销量也分别增加了92.6%和63.6%。相反，比亚迪、上海通用五菱等华裔车企因本国市场低迷不振。美国特斯拉公司因在中国生产的“Model 3”销量大增，销量增加2.7%，稳居榜首。 现代汽车集团因新型冠状病毒感染症(COVID-19)，今年1~7月在世界EV市场上的占有率比一年前减少了20%，但反而成功增加了销量。有评价称，这是因为明年将推出采用新一代平台的EV，在商用车领域积极抢占市场。SNE Research分析称，“现代汽车和起亚汽车在欧洲市场上，去年年末和今年年初推出的车型销量正在增加。如果美国市场恢复，作为EV品牌的地位将会进一步提高。”

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