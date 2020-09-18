冠状病毒存在操纵基因的痕迹？…科学界：毫无说服力的阴谋论. September. 18, 2020 07:16. by 尹申英=东亚科学记者 ashilla@donga.com. 来自香港的生命科学家、前香港大学研究员阎丽梦14日(当地时间)发表最新论文，该论文主张新型冠状病毒肺炎(COVID-19)是由中国湖北省武汉军事研究所人为制造的。该论文在科学家的资料共享网站上公开后，一天内全世界有40万人阅读，引起了热烈的关注。但是科学家们批判说，这是证据不足、毫无说服力的典型阴谋论。脸书(Facebook)和推特(Twitter)也认为“新冠肺炎武汉制造说”是虚假信息，并采取了封掉阎研究员推特账号等措施。○ 6个月之后病毒就会不露声色地发生改变 阎研究员在长达26页的论文中列举了3个根据，即诱发新冠肺炎的SARS-CoV-2没有自然进化。 论文首先提出了在中国浙江省舟山地区发现的两种蝙蝠冠状病毒(ZC45, ZXC21)的基因组碱基序列与SARS-CoV-2非常相似的事实。另外，她还主张，在病毒侵入人体细胞时起到核心作用的刺突蛋白(Spike Protein)基因中间发现了像是插入特定碱基序列的痕迹。该碱基序列与引发严重急性呼吸系统综合征(SARS•非典)的SARS-CoV病毒相似，是人为植入的证据。" 刺突蛋白要想渗入细胞，需要通过水解酶进行切割的过程，但为了更有利于感染该切割部位改变了，这也是根据。阎研究员主张：“用现在的技术，在实验室6个月就可以完全改变病毒。”○ “剪贴的痕迹”自然也会产生 科学家们对阎研究员的主张反应冷淡。特别是对于她作为“操纵的决定性证据”而提出的“剪贴碱基序列的痕迹”有很多批判。完成世界上最精密SARS-CoV-2基因图谱并于4月发表的基础科学研究院(IBS) RNA研究团研究委员张惠植(首尔大学生命科学系教授)表示：“可以发现用于插入碱基序列的酶(限制酶)可以切除的特定碱基序列，但这种序列在其他地方也偶然出现过，因此很难看作是具有意义的证据。” 在谈到操纵病毒基因这一艰难的研究时，使用了旧式技术“限制酶”，这一点也令人惊讶。限制酶只能识别特定碱基序列，因此有很多制约因素。张研究委员表示：“阎研究员也在同一篇论文中提到了更进一步的碱基合成技术(Gibson Assembly)，但执意将限制酶作为证据，真是无法理解。 虽然与作为“原本”提示的两种蝙蝠病毒相比，带有更接近于SARS-CoV-2的碱基序列的冠状病毒在蝙蝠和穿山甲等身上被发现，但是却无视了这一点，这也是批评的对象。阎研究员在论文中表示，“与SARS-CoV-2更接近的蝙蝠被操纵了。即将提交追加证据。”但是，张研究委员表示：“这种主张的根据只是一篇实验论文，没有太强的说服力。”○ “易感染的病毒”很难进行有目的性的设计 病毒很难有意识地设计成易受感染的病毒，这一点也是反驳捏造论的证据。在世界上首次对SARS-CoV-2的刺突蛋白结构进行精密分析的首尔大学化学部教授石车玉表示：“如果了解结构，也可以合成，但现在的技术能力并不那么精密。”结构生物学家、SLMS代表南宫锡也表示，“事先预测刺突蛋白和细胞蛋白质完美结合并建立结构几乎是不可能的。” 病毒基因组中变异大范围扩展的事实也被指为否认“人工制造说”的根据。南宫代表表示：“如果是人为的操纵，只要在‘原本’上操作想要出现功能变化的领域就可以了，除此之外，在整个基因组中发现了很多毫无效果的突变。认为这是自然形成的变异更有说服力。” 基因组专家、特拉森生物常务理事金泰亨(音)表示：“自今年1月病毒基因组被公开后，很多科学家曾试图在病毒中寻找人为操纵的痕迹，但仅主张病毒是自然发生的的论文就有10多篇。如果阎研究员想要推翻这一主张，就应拿出正确的数据和论文，而不是现在这种不正确的主张。”

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